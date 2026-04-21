Roadpricing i Danmark: Løsningen på trængsel eller blot en skjult skat?

Efter to års forsøg med 3.000 bilister debatteres resultaterne af vejafgifter. Er det vejen frem for at mindske trængsel, eller straffer det blot pendlere uden alternativer?

Resultaterne af det omfattende danske forsøg med vejafgifter, også kendt som roadpricing, er nu tilgængelige efter to års intensiv dataindsamling. Et politisk flertal besluttede i 2020 at iværksætte undersøgelsen for at vurdere, om kørselsbaserede afgifter kunne være den nødvendige løsning på den støt stigende trængsel på de danske veje. Forsøget involverede knap 3.000 bilister, hvis kørselsmønstre og adfærd blev monitoreret for at forstå effekten af at indføre differentieret betaling for at benytte vejnettet. Diskussionen om vejafgifter har affødt en intens debat om både miljømæssige gevinster, sociale skævheder og de økonomiske konsekvenser for den almindelige borger.

En central pointe i den offentlige debat er frygten for, at roadpricing blot bliver en kompleks metode til at øge statens indtægter frem for reelt at løse trængselsproblemerne. Kritikere påpeger, at mange borgere, særligt i provinsen, ikke har et reelt alternativ til bilen. For disse familier vil en generel vejafgift blot fungere som en ekstra skat frem for en adfærdsregulerende faktor. Debatten forstærkes af, at virksomheder i høj grad centraliserer sig i storbyerne, mens medarbejderne ofte må bosætte sig længere væk for at få råd til boligen. Samtidig peger nogle på, at virksomhederne selv bærer en del af ansvaret, da manglende incitamenter til samkørsel og fleksible arbejdstider bidrager til, at for mange biler rammer vejene på præcis de samme tidspunkter i myldretiden.

Videre diskuteres balancen mellem elbiler og forbrændingsmotorer i denne ligning. Nogle debattører mener, at den nuværende fokus på afgifter overser vigtigheden af transporteffektivitet. En bil med flere passagerer er miljømæssigt mere gunstig end flere individuelle elbilister, og der argumenteres for, at hvis store virksomheder prioriterede køreklubber og samkørsel højere, ville trængslen kunne reduceres markant uden behov for komplekse afgiftssystemer. Samtidig er der uenighed om, hvorvidt trængsel overhovedet er det kritiske samfundsproblem, som det bliver gjort til, eller om det blot er et spørgsmål om at optimere infrastrukturen og trafikafviklingen omkring de store knudepunkter bedre. Fremtiden for dansk vejtransport står derfor i et vadested mellem teknologisk optimering, økonomisk incitamentsstyring og den praktiske hverdag for landets bilister.





