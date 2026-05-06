Årlig test af Danmarks varslingssystemer: Sirenerne lyder landet over 6. maj

Rigspolitiet og Beredskabsstyrelsen gennemfører årligt en test af Danmarks varslingssystemer den første onsdag i maj. I år falder testdagen på 6. maj, hvor sirenerne over hele landet vil lyde. Testen inkluderer et nyt og forbedret it-system til de fysiske sirener, og forventningen er, at omkring ni ud af ti danskere vil modtage testadvarslen via Sirenen på deres mobiltelefoner.

Traditionen tro gennemfører Rigspolitiet og Beredskabsstyrelsen årligt en test af Danmarks varslingssystemer den første onsdag i maj klokken 12.00. I år falder testdagen på onsdag 6. maj, hvor sirenerne over hele landet vil lyde som en del af den årlige afprøvning.

Testen er ikke blot en teknisk kontrol af sirenernes funktion, men også en vigtig påmindelse til befolkningen om sirenernes betydning og anvendelse i nødsituationer. Et særligt fokus i år er det nye og forbedrede it-system til de fysiske sirener, som første gang blev testet med lyd den 10. december sidste år i Skagen. Ifølge direktør for Beredskabsstyrelsen, Kenneth Pedersen, forløb testen planmæssigt, og forventningerne er de samme til testen 6. maj.

Systemet skal gennemgå en omfattende prøve, hvor det første signal lyder klokken 12.00, og det næste signal følger klokken 12.04. De to første varslingssignaler består af en tone, der stiger hurtigt og falder langsomt igen. Tonen gentages fire gange og varer i alt 45 sekunder. Under den årlige afprøvning er det en test, men i en reel nødsituation betyder signalerne, at man skal søge information hos DR eller TV 2.

Klokken 12.08 lyder det afsluttende signal, der giver besked om, at faren er forbi. Dette signal er en lang tone, der varer i 45 sekunder. Kenneth Pedersen understreger, at testen er en nødvendig del af Beredskabsstyrelsens arbejde for at sikre, at systemet er 110 procent pålideligt. Selvom der er over 1000 sirener landet over, er det ikke alle, der vil lyde under testen.

Ifølge Kenneth Pedersen vil der statistisk set være omkring 50 sirener, der ikke fungerer. Dette kan skyldes reparationer på bygninger eller fejl, der er blevet afsløret under tidligere tests. Siden 2023 er de fysiske sirener blevet suppleret af et varslingssystem på mobiltelefonen kaldet Sirenen. Kenneth Pedersen forventer, at omkring ni ud af ti danskere vil modtage testadvarslen via Sirenen, hvilket svarer til sidste års tal.

Advarsler via Sirenen kan modtages og vises af nyere mobiltelefoner med et opdateret styresystem. Dette system er en vigtig del af den moderne varslingsinfrastruktur, der sikrer, at befolkningen hurtigt kan informeres i tilfælde af en nødsituation





