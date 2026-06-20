Rising diesel prices lead to government intervention for bus operators, elaftale controversy, and more

Denmark's government is intervening to help bus operators struggling with high diesel prices, while controversy surrounds elaftale agreements between energy companies and retailers. Meanwhile, a severe thunderstorm is affecting parts of the country, and a 16-year-old boy was injured in a bike accident.

Det drejer sig blandt andet om afgangene mellem Herning og Aarhus klokken 9.25 og 12.25 samt afgangen i modsatte retning, som skulle være kørt klokken 10.05.

I store dele af landet kan man se frem til temperaturer over 20 grader lørdag. Nogle steder endda op imod de 30 grader. Det ser altså ud til, at blandt andet Thy og Mors får svært ved at komme over 20 grader. Dog ser det ikke ud til, at man lige frem kommer til at fryse.

Om et par måneder river Jaxstyle, med det borgerlige navn Jacob Krull, teltpælene op. I godt fem år har han boet i sin egen lejlighed i Nørresundby ved Aalborg, men nu trænger han til luftforandring. Derfor flytter han snart til Thisted. De stigende dieselpriser får nu regeringen til at komme med en ny håndsrækning til en udvalgt gruppe.

Denne gang er det landets trafikselskaber, der kører busruter, som by-, land- og transportminister Signe Munk (SF) vil hjælpe. - Vi vil gerne hjælpe de danskere, der har brug for, at den lokale bus kører. Vi ved, at der er mange busser i dag, der har en sårbar økonomi - særligt dem, der kører rundt i landkommuner og mellem landsbyer.

- Når vi så i år har haft nogle meget høje dieselpriser, så vil vi med en økonomisk redningskrans forhindre, at der skal lukkes busruter på grund af de høje dieselpriser, siger Signe Munk. Da den økonomiske håndsrækning skal forhandles med trafikselskaberne, vil hun ikke afsløre, hvad regeringen lægger op til.

Det er vanskeligt at overholde forbrugerbeskyttende lovgivning, når forbrugere bliver tilbudt en elaftale med et elselskab i forbindelse med køb af andre produkter i detailbutikker mod en rabat på 500 eller 1000 kroner. Mange bliver dog alligevel tilbudt en elaftale i forbindelse med et butikskøb. Fire ud af ti svarer i en Megafon-måling lavet for bureauet Policy Group, at de er blevet tilbudt en elaftale i forbindelse med køb af elektronik eller andre produkter i en fysisk butik.

Målingen blev gennemført i perioden 31. marts til 7. april blandt 1530 repræsentativt udvalgte danskere mellem 30 og 60 år. Et massivt tordenvejr er i løbet af natten trukket op over Danmark fra sydvest. For halvanden time siden var det især Syd- og Sønderjylland, som blev ramt af kraftig regn og mange lyn. Nu er det særligt Samsø, dele af Østjylland og Nordvestsjælland samt Kattegatområdet, som bliver ramt kraftigt torden.

DMI har varslet om mulighed for tordenvejr og skybrud i Ikast-Brande og Viborg kommuner frem til klokken otte lørdag morgen. Målinger fra Cordulus, som levere nedbørsmålinger til landbruget, viser flere skybrud over den sydlige del af Jylland og på Fyn, men endnu har der ikke været officielt skybrud. Der findes mennesker, som bare er lidt bedre end andre til at skabe godt humør. Gurli Søndergaard er præcis sådan et menneske.

Når hun sætter sig bag rattet i Humørbussen, så har de ældre passagerer bare en god tur. Nogle bliver ligefrem lidt forelskede i humørbomben i førersædet. En 16-årig dreng på knallert blev fredag kort efter middag påkørt af en bil på Stadionvej ved Hammershøj nær Tjele. Den 16-årige dreng kom til skade ved påkørslen og blev kørt til sygehuset.

Ifølge vagtchefen er han dog ikke i kritisk tilstand. Politiet foretog efterfølgende en narkotest af den 34-årige bilist, som viste et positivt resultat. Manden skal også have taget en blodprøve. En 63-årig mand, der kørte i en varebil, var fredag eftermiddag involveret i et trafikuheld på Rute 26 mellem Viborg NV og Løgstrup i retning mod Skive.

Ifølge politiet kom varebilen over i den modsatte vognbane og påkørte en 61-årig kvinde og en 63-årig kvinde, som begge kom kørende i hver deres bil. Den 63-årige mand er blevet sigtet for at være uopmærksom i trafikken. For lidt over en uge siden kunne en ny afdeling i Nørre Snede Fængsel slå dørene op for nye indsatte. Afdelingen er en helt særlig del af fængslets lukkede afdeling, da der kun skal sidde indsatte, som har begået seksuel kriminalitet.

Camilla Dølrath Sørensen er kærester med en landmand, og hun oplever, at der ikke bliver talt pænt om hverken ham eller andre landmænd. Det frustrerer hende





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Økonomi Vejr Dieselpriser Busruter Elaftale Tordenvejr Trafikuheld

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