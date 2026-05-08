Risiko for at få kaffen galt i halsen på Bornholm: 'Baltic Shield'-øvelse med danske og polske soldater

For mange bornholmere begyndte det hele allerede at se lidt besynderligt ud, da anonyme kassebiler og pansrede mandskabsvogne tidligere på ugen i stigende antal migrerede fra færgelejet i Rønne og ud på øen. Men det er nok først nu, hvor faldskærmstropperne begynder at dale ned, og dronerne flyver ind over Bornholm, at der for alvor er risiko for at få kaffen galt i halsen, hvis du ikke er forberedt. I dag begynder den stort anlagte 'Baltic Shield'-øvelse, hvor danske og polske soldater skal træne forsvaret af Bornholm og Østersøområdet i praksis.

Skulle man støde på polske faldskærmssoldater eller blive fanget bag en pansret mandskabsvogn på vej ud af Rema 1000's parkeringsplads, skal man sådan set bare lade som ingenting, siger myndighederne. - Gør, som I hele tiden har gjort. Myndighederne koordinerer indsatsen og vil oplyse så meget, vi kan, hele tiden, så folk kan føle sig trygge, siger Steen Nørskov, der er chefpolitiinspektør ved Bornholms Politi.

Han opfordrer også til, at bornholmere og turister holder sig opdateret via medierne og på P4 Bornholm under øvelsen. Baltic Shield 2026 finder sted i forlængelse af en større svensk øvelse, Aurora 2026, der blandt andet træner forsvaret af Gotland, ligesom der samtidig gennemføres en samlet stabsøvelse i Nato, hvor der blandt andet er fokus på Østersøen, oplyser Forsvaret.

Den største aktivitet vil være koncentreret på Rønne Havn og ved det militære skydeterræn Raghammer nær Bornholms Lufthavn, oplyser politiet, men går foreløbig ikke i nærmere detaljer. Fra Forsvarets side er der dog helt generelt varslet lavtflyvende helikoptere og fly, større militære køretøjer på vejene, droneflyvning og faldskærmtropper under øvelsen frem til den 14. maj.

'Baltic Shield'-øvelsen foregår sideløbende med den langt større svenske øvelse 'Aurora', der er lig med en række krigslignende øvelser i Sydsverige - blandt andet i området omkring Ystad og Malmø, hvor der i lighed med Bornholm vil være soldater i gaderne og mulighed for vejspærringer i perioder





I dag skal sirenen hyle landet over, men flere steder er der tavshedSirenerne, der bliver testet i dag til middag, skal blandt andet kunne varsle om risiko for giftig røg, brand eller krig.

Sirenerne tav i Nexø under den årlige testUnder den årlige test af varslingssirenerne var der helt stille i Nexø på Bornholm, hvilket skaber utryghed blandt borgerne i det strategisk vigtige område.

Hantavirus på krydstogtskib: Ingen risiko for pandemiTre personer er døde af hantavirus på krydstogtskibet MV Hondius. En dansk passager er i selvisolation, men eksperter vurderer, at der ikke er risiko for en ny pandemi, da virusset primært smitter fra gnavere til mennesker.

Bevæget kong Frederik på Bornholm: 'Det sætter sig rigtig dybt i mig'Torsdag var kong Frederik med til at mindes ofrene i bombardementerne af Bornholm i 1945.

