Rise in Executions: Iran Tops List, US and Saudi Arabia Among Top Ten

The number of executions has reached its highest level since 1981, with a 78% increase from the previous year. The report identifies 16 countries that have executed people in 2025, with Iran leading the list with at least 11 public executions.

Antallet af henrettelser er oppe på det højeste niveau siden 1981. Og med en stigning på 78 procent fra året før er det det højeste antal kendte henrettelser i 44 år.

Rapporten peger på i alt 16 lande, der i 2025 har henrettet mennesker. Under en demonstration holder demonstranter skilte med teksten 'stop henrettelser i Iran'. Iran gennemførte ifølge Amnestys rapport mindst 11 offentlige henrettelser - ifølge Vibe Klarup for at signalere en nultolerance over for kritik og oprør. Hovedårsagen til stigningen skal findes i Iran, hvor det iranske styre ifølge rapporten har henrettet mere end dobbelt så mange i 2025 som i året før.

I 2025 lå antallet på mindst 2.159, mens det i 2024 lå på 972. Vibe Klarup, der er generalsekretær i Amnesty International Danmark, fortæller, at godt halvdelen af henrettelserne var relateret til narkokriminalitet, mens den anden halvdel relaterede sig til det, som det iranske styre kategoriserer som forbrydelser mod Gud eller styret selv. Især skete det efter den såkaldte 12 dages krig, hvor Israel angreb nogle af Irans centrale anlæg for atomproduktion. Det brugte Iran virkelig som en anledning.

Dem, der kunne mistænkes for at stå i ledtog med Israel, blev fængslet eller forsvandt og blev også henrettet. - Og enhver anden, der kunne føle sig fristet til at bruge krigen til at udfordre præstestyret, blev der virkelig slået ned på. Det gik især ud over religiøse og etniske mindretal. Hun fortæller videre, at Iran i 2025 indførte en lov, der gjorde det muligt at gennemføre rettergangen hurtigere og samtidig udvidede brugen af dødsstraf.

Forventningen er ifølge Amnesty International, at den tendens kommer til at fortsætte i år, særligt efter demonstrationer i begyndelsen af året og i ly af Israels og USA's angreb mod præstestyret. Baseret på Amnesty Internationals data ses i grafikken en opgørelse over de ti lande med flest henrettelser i 2025. Derudover har De Forenede Arabiske Emirater henrettet tre, mens Japan, Sydsudan og Taiwan hver har henrettet en.

Det er også lande som Saudi-Arabien, Yemen, USA, Egypten, Somalia, Kuwait og Singapore, der bidrager til statistikken. Derudover menes et ukendt antal mennesker at være blevet henrettet i Irak, Nordkorea og Vietnam, mens antallet af henrettelser i Kina menes at kunne tælles i tusinder, om end det præcise antal også er ukendt.

Vibe Klarup peger på, at landene på listen - trods stigninger flere steder - er 'en lille isoleret kreds af lande, der bruger dødsstraf, og som vi genkender år efter år'. I slutningen af 2024 lød det fra Donald Trump, at der skulle 'fuld styrke' på brugen af dødsstraf i føderale sager. I september 2025, hvor billedet her stammer fra, udtrykte han et ønske om at indføre dødsstraf i Washington D.C.

Washington D.C. er ikke en del af nogen delstat og har derfor sin egen lovgivning - herunder et forbud mod dødsstraf. Men hun hæfter sig alligevel ved USA, der er det eneste land i Nord- og Sydamerika, som bruger dødsstraf, og hvor antallet af henrettelser er steget fra 25 i 2024 til 47 i 2025. Der har været en politisk agitation for at bruge dødsstraf oftere og mere som en måde at slå ned på kriminalitet på.

- Og det er kendetegnende for mange af de her lande - et behov for at være tough on crime, men det er også et klart billede af, at her er lande, som føler sig udfordret, og hvor styret har brug for at have et meget skrapt greb om befolkningen. Hun beskriver landene som nogle, hvor civilsamfundet har meget lille råderum, og hvor kritikere af styret er uønskede.

Trods en stigning på i alt 78 procent er der dog fortsat lande, hvor antallet af henrettelser falder. For eksempel i Europa er det første gang, siden Aleksandr Lukasjenko blev præsident i Belarus tilbage i 90'erne, at der ikke er blevet givet en dødsstraf eller gennemført en henrettelse. Og det er jo virkelig glædeligt





