Ringkøbing: Beboere mener, at kommunen skal gøre mere for at rydde stranden for tang

Flere beboere i Ringkøbing er bekymrede over den store mængde tang på stranden og mener, at kommunen skal gøre mere for at rydde den. Politikerne skal nu se på sagen.

Flere beboere i Ringkøbing mener, at kommunen skal gøre mere for at rydde stranden for tang. Politikerne skal nu se på sagen. Bunker af tang fra Ringkøbing Fjord ligger som et tykt tæppe på sandet mange steder.

Den rådnende tang fylder meget og lugter også, hvilket generer de nærmeste naboer. Jørgen Bitsch Hansen, der bor tæt på surfpladsen i udkanten af byen, fortæller, at de må sove med lukkede vinduer, når det blæser. Det er et meget trist syn, siger Claus Møller Sørensen, da han møder os på stranden. Han mener, at tangen holder mange væk fra stranden, som ellers benyttes af blandt andre vinterbadere, børnefamilier, surfere og turister.

Men selvom man fjerner tangen nu, kommer der vel bare mere senere? Der kommer helt sikkert mere, siger Claus Møller Sørensen. Politikerne i Ringkøbing-Skjern Kommunes Plan & Trafikudvalg er opmærksomme på problemet og har sagen på dagsordenen på næste møde. Udvalgets formand, Henrik Hammersvang, siger, at den megen tang faktisk er et bevis på, at vandkvaliteten i Ringkøbing Fjord er blevet bedre, hvilket betyder flere vandplanter.

Udvalgsformanden kan ikke sige, hvad udvalget ender med at beslutte. Han har forståelse for naboernes frustration, men siger også, at det er et spørgsmål om økonomi. Hver gang vi bruger tusindkronesedler på tang, så er der mindre at bruge på at lappe huller i vejene og andre gode ting, som borgerne også med rette forventer, at vi kigger ind i.

Flere af de lokale er med på, at man ikke kan fjerne al tang, men foreslår, at man koncentrerer sig om at holde udvalgte steder fri. Og så understreger de, at de gerne selv giver en hånd med. Og det betegner Henrik Hammelsvang som en fremragende idé. Det er en måde, vi får budgettet til at strække sig længere på.

Når lokalt ejerskab kan lade sig gøre, er vi meget lydhøre, siger han. Kommunes budget til strandrensning ved fjorden lyder på 25.000 kroner. Forvaltningen forventer, at man her i juni rydder mindre områder på to af de mest besøgte steder i Ringkøbing. Claus Møller Sørensen har boet i Ringkøbing hele sit liv og kan ikke huske, at der har været så meget tang på stranden som nu.

Han er vildt træt af elbiler, men bliver nødt til at servicere dem





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