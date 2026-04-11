Rikke Gøransson klar til at lede dansk 'Temptation Island'

Rikke Gøransson forlader 'Paradise Hotel' til fordel for værtsrollen på den danske udgave af 'Temptation Island', hvor parforhold sættes på prøve.

Rikke Gøransson , for mange synonym med 'Paradise Hotel', hvor hun i næsten to årtier har været fast vært, ser nu frem til et nyt karrierekapitel. Den 40-årige tv-profil skal være vært på den danske udgave af realityformatet ' Temptation Island ', et program der internationalt har vakt stor opsigt og interesse. Nyheden er bekræftet af Viaplay s programdirektør, Morten Mogensen, som ser tiden som moden til, at Gøransson udforsker nye muligheder og tager fat på et nyt format.

Selvom hun fortsat er tæt forbundet med 'Paradise Hotel', er Viaplay overbeviste om, at hun er det ideelle valg til at lede det nye program, der lover spænding og udfordringer for deltagerne.\'Temptation Island' er et realityprogram, der tager par med til eksotiske omgivelser med det formål at sætte deres forhold på prøve. Her bliver parrene adskilt og placeret i hver sin villa, hvor de mødes af en gruppe singler, der forsøger at friste dem. Programmet er kendt for sine dramatiske øjeblikke, men for Rikke Gøransson er der mere på spil end blot underholdning. Hun håber, at deltagerne får noget værdifuldt med sig, uanset udfaldet af deres forhold. Hun understreger vigtigheden af, at oplevelsen skal føre til større afklaring, både for dem, der vælger at fortsætte sammen, og for dem, der beslutter sig for at gå hver sin vej. Det er vigtigt for hende, at programmet giver deltagerne en mulighed for personlig udvikling og refleksion over deres forhold.\Den internationale succes med 'Temptation Island' er ikke til at tage fejl af. Især den spanske version har opnået stor popularitet og opmærksomhed på sociale medier. Med den danske udgave, der forventes at have premiere på Viaplay i løbet af 2026, får danske seere nu også chancen for at følge med i kærlighedsdramaet og de intense prøvelser. Rikke Gøransson får dermed en ny, central rolle i dansk reality-tv, hvor kærligheden og parforholdene bliver sat på den ultimative prøve. Forventningerne er store, og mange ser frem til at opleve, hvordan den danske version vil tage form, og hvordan deltagerne vil reagere på udfordringerne i dette intense og spændende format. Der er ingen tvivl om, at programmet vil skabe debat og engagement blandt seerne, som er vant til Rikke Gøranssons erfaring og tilstedeværelse i reality-genren





DagensDk / 🏆 9. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Rikke Gøransson Temptation Island Viaplay Reality Tv-Program

United States Latest News, United States Headlines

