Rigsrevisionen: Energinet og ministeriet får hård kritik for forsinkelser i elnetudbygning

Rigsrevisionen kritiserer Energinet og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet for omfattende forsinkelser i udbygningen af elnettet. Rapporten påpeger dårlig styring, manglende overblik og for sen reaktion fra ministeriet. Forsinkelserne truer den grønne omstilling og rammer både borgere og virksomheder.

Energi nets styring af udbygningen af elnettet har mødt massiv kritik i en ny rapport fra Rigsrevisionen . Rapporten, som er udarbejdet med henblik på at vurdere statens investeringer og sikre effektivitet i brugen af offentlige midler, peger på alvorlige problemer med forsinkelser og manglende overblik over årsagerne. Udover Energi net får også Klima-, Energi - og Forsyningsministeriet kritik for at have reageret for sent på de stigende problemer.

\Rapporten afslører, at omkring 70 % af Energinets projekter er forsinkede, og at det statsejede selskab kun har delvist overblik over de bagvedliggende årsager. De omfattende forsinkelser har allerede store konsekvenser for både borgere og virksomheder, som oplever lange ventetider på tilslutning til elnettet. Virksomheder, der ønsker at omstille deres produktion til grøn energi, og energiudviklere, som vil etablere nye vindmøller og solcelleanlæg, bliver hårdt ramt af de forsinkede projekter. Kritikken går også på, at Energinet systematisk har undervurderet den tid, det tager at gennemføre projekter. Ifølge rapporten er den nuværende udbygningshastighed langt fra tilstrækkelig til at nå de politiske mål for 2050, og det er blevet påpeget, at der er behov for en fordobling af hastigheden, hvis målene skal nås. Hvis udviklingen fortsætter i det nuværende tempo, vil udbygningen først være færdig omkring 2080.\Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet får også kritik i rapporten for ikke at have reageret tilstrækkeligt hurtigt på de voksende problemer. Ministeriet blev allerede i starten af 2023 gjort opmærksom på forsinkelser, men reagerede ikke tilstrækkeligt hurtigt til at afhjælpe problemerne. Rigsrevisionen vurderer, at ministeriet har haft tilstrækkeligt grundlag for at gribe ind, men har undladt at handle i tide. Statsrevisorerne, herunder Mikkel Sarbo, er bekymrede over situationen og fremhæver især de lange ventetider for virksomheder, som kan true deres forretningsmodeller. Derudover peger rapporten på, at den manglende udbygning kan være en hindring for den grønne omstilling, da virksomhederne ikke kan tilslutte sig nettet for at producere grøn energi. Mette Abildgaard, der også er statsrevisor, understreger behovet for en ny tilgang til området. Rapporten understreger et stort behov for en grundlæggende forbedring af planlægningen og gennemførelsen af udbygningen af elnettet for at sikre en effektiv og rettidig omstilling til grøn energi. Der er behov for at styrke samarbejdet mellem alle involverede parter, herunder Energinet, ministeriet og andre interessenter, for at adressere de udfordringer, der er identificeret i rapporten.\Situationen er alvorlig, og der er behov for handling. Rapporten understreger behovet for en mere effektiv styring og tilsyn af udbygningen af elnettet, samt et styrket samarbejde mellem alle involverede parter for at sikre en succesfuld grøn omstilling. Det er essentielt at adressere de identificerede problemer for at undgå yderligere forsinkelser og sikre, at Danmark kan nå sine ambitiøse klimamål





borsendk / 🏆 28. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Elnetudvidelsen i Danmark sakker bagud: Statsrevisorer kritiserer EnerginetForsinkelser i udbygningen af det danske elnet udløser hård kritik fra Statsrevisorerne og truer den grønne omstilling. Energinet får kritik for manglende effektivitet og forsinkelser, der får konsekvenser for nye projekter og Danmarks klimamål.

Read more »

Elnet-udbygning skal fordobles for at nå klimamålStatsrevisorerne kritiserer Energinet og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet for forsinkelser i udbygningen af elnettet. Hastigheden skal mere end fordobles for at nå 2050-målene.

Read more »

Elnetudbygningen halter: Hastigheden skal mere end fordobles for at nå klimamåleneStatsrevisorerne kritiserer Energinet og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet for forsinkelser i udbygningen af elnettet. Rapporten understreger behovet for at øge hastigheden betydeligt og foreslår alternative løsninger.

Read more »

Elnetudbygning i Danmark halter bagud: Hastigheden skal mere end fordoblesRapporter fra Statsrevisorerne og kritik fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet viser, at udbygningen af elnettet i Danmark går alt for langsomt. Energinet får kritik for forsinkelser og undervurdering af tidsforbrug, hvilket truer den grønne omstilling. Global efterspørgsel og problemer med leverancer af komponenter forværrer situationen.

Read more »

Problemer med at udbygge elnettet er skidt nyt for klimaet, siger analytikerRigsrevisionen kritiserer i dag det statsejede selskab Energinet for at have styret udbygningen af det danske elnet meget utilfredsstillende.

Read more »

Rigsrevisionen kritiserer Energinet og ministeriet for forsinkelser i elnetudbygningRigsrevisionen kritiserer Energinets håndtering af udbygningen af elnettet som 'meget utilfredsstillende' og kritiserer Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet for for sen reaktion på stigende forsinkelser. Rapporten fremhæver, at omkring 70% af Energinets projekter er forsinkede, hvilket fører til fordyrede projekter og forsinket tilslutning for både borgere og virksomheder.

Read more »