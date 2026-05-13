Rigsrevision kritiserer dansk politi for håndtering af sager om personfarlig kriminalitet

Siden en rapport fra Rigsrevisionen kritiserede dansk politi for håndtering af sager om personfarlig kriminalitet, er kritikken stillet til den enkelte politikreds. Politikredsen Midt- og Vestjyllands Politi er særligt kritiseret, og en politikredsmedlem er direkte chokeret over tilliden til politiet.

Når borgere anmelder vold, stalking eller voldtægt, kan de ikke være sikre på, at sagen bliver undersøgt ordentligt. Det er konklusionen i en ny rapport fra Rigsrevisionen, som retter skarp kritik mod dansk politi og anklagemyndighedens håndtering af sager om personfarlig kriminalitet .

Politidirektør Helle Kyndesen fra Midt- og Vestjyllands Politi tager Rigsrevisionens kritik alvorligt, men er ikke helt enige. Hun peger på en form for efterforskning i flere sager, selvom Rigsrevisionens rapport vurderer noget andet. Ifølge rapporten overholder kun hver fjerde sædelighedssag i Midt- og Vestjyllands Politi tidsfristen for at blive gjort til en egentlig straffesag eller blive henlagt. Den særligt kritiserede politikreds ligger dermed markant dårligere end blandt andet Nordjyllands Politi og Midt- og Vestsjællands Politi.

Lise Bertelsen fra Det Konservative Folkeparti er chokeret over tiltroen til politiet og kritiserer ledelsesansvaret. Politidirektør Helle Kyndesen understreger, at politiet stadig kan regne med at hjælpe borgerne og behandle sagen på lige fod med de andre politikredse





