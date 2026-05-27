Rigsretssag mod Ramaphosa: Tyveriet der ryster Sydafrika

Cyril Ramaphosa står over for en rigsretssag efter tyveri af millioner på hans farm. Sagen afslører magtmisbrug og korruption, der truer Sydafrikas demokrati og ANC's fremtid.

En sommeraften i februar 2020 brød en gruppe tyve ind på en farm i Limpopo-provinsen i det nordligste Sydafrika . Regntiden var på sit højeste, og landskabet lå grønt og frodigt og bugnede af føde til farmens mange antiloper og kvæg.

Farmen tilhørte Sydafrikas præsident, Cyril Ramaphosa, der er god for knap tre milliarder kroner. Pengene har han tjent som forretningsmand, og i folkedybet har det faktisk været en af hans fordele - for har man så mange penge selv, behøver man ikke at tage fra statskassen, i modsætning til Ramaphosas forgænger, Jacob Zuma. Men tyveriet afslørede en mørk side: Der blev stjålet store mængder kontanter, som Ramaphosa angiveligt havde gemt på farmen. Hvorfor opbevarede han så mange penge?

Og hvorfor anmeldte han ikke hændelsen til politiet, da pengene blev stjålet? Disse spørgsmål har kastet en skygge over hans præsidentskab og ført til en rigsretssag. Rigsretssagen mod Ramaphosa er et af de mest alvorlige politiske dramaer i Sydafrika siden apartheid. Anklagerne går på, at præsidenten har overtrådt forfatningen ved at forsøge at skjule tyveriet og undlade at rapportere det til myndighederne.

Kritikere hævder, at han har misbrugt sin magt og undermineret retsstatsprincipperne. Ramaphosa har nægtet enhver uregelmæssighed og hævder, at pengene stammede fra lovlige forretningsaktiviteter. Men sagen har sat spørgsmålstegn ved hans integritet og den moralske autoritet, som han har bygget sit ry på som en af ANC's mere moderate ledere. ANC, som har regeret Sydafrika siden 1994, står nu over for en eksistentiel krise.

Efter mange års korruption og magtmisbrug under Zuma-styret blev Ramaphosa set som en reformator. Men denne skandale viser, at selv de mest håbefulde ledere kan have noget at skjule. Analytikere mener, at rigsretssagen kan få vidtrækkende konsekvenser for Sydafrikas politiske landskab. Hvis Ramaphosa bliver dømt, kan det udløse et magtvakuum og svække ANC yderligere forud for valget i 2024.

Mange vælgere er allerede skuffede over partiets manglende evne til at tackle ulighed, arbejdsløshed og kriminalitet. Samtidig har sagen internationale dimensioner. Vesten har set Ramaphosa som en pålidelig partner i Afrika, men hvis han falder, kan det åbne døren for mere autoritære kræfter. Rusland og Kina har allerede øget deres indflydelse på kontinentet, og et politisk kaos i Sydafrika vil kun gavne dem.

I denne sammenhæng er det ikke kun Ramaphosas skæbne, der står på spil, men også Sydafrikas demokratiske fremtid og dets rolle som en stabil aktør i en turbulent region. Spørgsmålet er, om ANC kan overleve endnu en skandale, eller om dette bliver begyndelsen på enden for partiet, der engang bragte frihed til millioner





