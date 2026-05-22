Rigsrådschef Troels Lund Poulsen og kongen kan ikke danne regering

Venstreformanden Troels Lund Poulsen meddelte dronningen fredag aften, at det ikke var muligt at danne regering inden for det mandat, han modtog den 8. maj. De politiske partiers repræsentanter mødes derfor jævnligt i kongens pavillon, hvor de brokker sig overillusionerne om en blå mindretalsregering, som den afhoppende statsminister Lars Løkke Rasmussen frygter. I et interview sagde han, at regeringsmagten nok er på vej mod Socialdemokratiet.

Det oplyser kongehuset i en pressemeddelelse, efter at Venstre s formand, Troels Lund Poulsen , fredag aften har meddelt kongen, at det ikke har været muligt at danne regering inden for det mandat, som han modtog den 8. maj.

De politiske partiers repræsentanter vil lørdag møde i Frederik VIII's Palæ på Amalienborg. Der er afsat ti minutter per parti, og Socialdemokratiet er som det største parti først til at pege på, hvem det ønsker som ny kongelig undersøger. Tidligere på ugen præsenterede han så ambitionerne om at danne en blå mindretalsregering bestående af partierne Venstre, Liberal Alliance og De Konservative. Det tror vi, bliver en meget usikker sejlads.

Det er ikke det, Danmark har brug for i den sikkerhedssituation, som vi befinder os i, sagde Lars Løkke Rasmussen. Den VLAK-regering, som Troels Lund Poulsen havde lagt op til, ville have brug for støtte fra Moderaterne, hvis den skulle kunne overleve. I et interview med TV 2 News fredag aften vurderede Lars Løkke Rasmussen, at regeringsmagten nok er på vej mod Socialdemokratiet. Den første kongerunde efter folketingsvalget var den 25. marts.

Herfra forsøgte den fungerende statsminister som forhandlingsleder at samle de røde partier og Moderaterne i en centrum-venstre-regering, hvilket ikke lykkedes





