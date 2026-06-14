Rigspolitiet hyrer Palantir til Grønlands Politi

Rigspolitiet har valgt at gøre brug af software fra Palantir, selv om det møder hård kritik fra tidligere analytiker i Forsvarets Efterretningstjeneste. Palantir er kendt for at producere software til avanceret dataanalyse og AI-værktøjer, der bliver brugt til efterretning.
Rigspolitiet har valgt at hyre den amerikanske softwarevirksomhed Palantir til at levere software til Grønlands Politi , selv om Palantir er kendt for at have tætte kontakter til USA's præsident Donald Trump.
Palantir er kendt for at producere software til avanceret dataanalyse og AI-værktøjer, der bliver brugt til efterretning. Rigspolitiet har valgt at gøre brug af software fra Palantir, selv om det møder hård kritik fra tidligere analytiker i Forsvarets Efterretningstjeneste, Jacob Kaarsbo. Han siger, at det skaber en ny sikkerhedsrisiko og at man skulle helt lade være med at introducere Palantir på Grønland lige nu
Rigspolitiet Palantir Grønlands Politi Sikkerhedsrisiko Efterretningstjeneste
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