Rigspolitiet hyrer Palantir til Grønlands Politi

Rigspolitiet har valgt at gøre brug af software fra Palantir, selv om det møder hård kritik fra tidligere analytiker i Forsvarets Efterretningstjeneste. Palantir er kendt for at producere software til avanceret dataanalyse og AI-værktøjer, der bliver brugt til efterretning.

Rigspolitiet har valgt at hyre den amerikanske softwarevirksomhed Palantir til at levere software til Grønlands Politi , selv om Palantir er kendt for at have tætte kontakter til USA's præsident Donald Trump.

Palantir er kendt for at producere software til avanceret dataanalyse og AI-værktøjer, der bliver brugt til efterretning. Rigspolitiet har valgt at gøre brug af software fra Palantir, selv om det møder hård kritik fra tidligere analytiker i Forsvarets Efterretningstjeneste, Jacob Kaarsbo. Han siger, at det skaber en ny sikkerhedsrisiko og at man skulle helt lade være med at introducere Palantir på Grønland lige nu





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Rigspolitiet Palantir Grønlands Politi Sikkerhedsrisiko Efterretningstjeneste

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