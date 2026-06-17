Rigsadvokaten vil gentage krav om forvaring for manden, der dræbte og voldtog en 13-årig pige

Rigsadvokaten vil gentage krav om forvaring for manden, der blev idømt 12 års fængsel for at have voldtaget og dræbt en 13-årig pige i Hjallerup i marts 2024. Anklagemyndigheden har ikke opgivet kampen om at få en tidsubestemt indespærring for drabet på og voldtægten af pigen.

I Højesteret vil Rigsadvokaten gentage anklagemyndighedens krav om forvaring til manden, der blev idømt 12 års fængsel for at have voldtaget og dræbt en 13-årig pige i Hjallerup i marts 2024.

Elias Shegow, der nu er 20 år gammel, blev i april idømt 12 års fængsel for drabet på og voldtægt af sin ekskæreste. Anklagemyndigheden har ikke opgivet kampen om at få en tidsubestemt indespærring for drabet på og voldtægten af pigen. Rigsadvokaten har fået tilladelse til at anke landsretsdommen til Højesteret. I sagen blev en 13-årig pige voldtaget og dræbt af sin dengang 17-årige ekskæreste, og i både by- og landsret har anklagemyndigheden krævet ham idømt forvaring for drabet.

Men både by- og landsret har idømt ham en tidsbestemt straf, nærmere bestemt 12 år. I Højesteret vil Rigsadvokaten gentage sit krav om, at manden skal have en forvaringsdom. Forvaring er indespærring på ubestemt tid, og det kan komme på tale for personer, der vurderes at være særligt farlige. Pigen og den dengang 17-årige dreng havde været kærester, men på tidspunktet for drabet havde Anna Sveistrup gjort det forbi mellem dem.

Han væltede pigen ned på jorden og greb hende om halsen. Han slog og trampede hende i hovedet - både med hænder og en belægningssten. Nogle dage efter drabet fyldte gerningsmanden 18 år. Den i dag 20-årige mand har erkendt drabet og forklaret, at det 'slog klik' for ham på vejen hjem fra ungdomsklub.

Han var frustreret over, at hun havde slået op med ham. I landsretten argumenterede specialanklager Emil Stenbygaard for, at brutaliteten i forbrydelsen taler for en forvaringsdom. Han understregede også flere gange, at det ikke er i strid med loven at idømme en mindreårig person forvaring. Dog kunne hverken han eller forsvareren komme i tanke om sager, hvor en person under 18 år har fået den tidsubestemte sanktion.

Både i byretten og i landsretten var der uenighed om, hvorvidt gerningsmanden skulle idømmes en forvaringsdom eller en fængselsstraf udmålt i år





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