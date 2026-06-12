Rigmanden Martin Thorborg: 'Skriftestolen' er latterligt

Rigmanden Martin Thorborg er ikke bange for at indrømme, at han flyver meget - op til 70 gange om året. Men han mener, at det er vigtigt at leve som mennesker, og at det ikke hjælper at sidde og skrive i en 'skriftestol' for at bekende sine klimasynder. Thorborg er klar over, at han ikke er nogen duks, og at han som en af Danmarks rigeste mennesker har en større klimafodprint end gennemsnittet. Men han påpeger, at han også tager mange klimabemærkede skridt, såsom at affaldssortere, have solceller, køre i elbil og have investeret i en virksomhed, der har installeret mere end 2000 varmepumper. Thorborg mener, at der er så meget frygt og skam omkring klimaet, at det fører til, at folk bliver bange eller angst, og ikke reagerer ordentligt.

Rigmanden Martin Thorborg er ikke bange for at indrømme, at han flyver meget - op til 70 gange om året. Men han mener, at det er vigtigt at leve som mennesker, og at det ikke hjælper at sidde og skrive i en 'skriftestol' for at bekende sine klimasynder.

'Hvis man har et problem med noget, så hjælper det ikke at sidde og skrifte i stedet for at gøre noget. Det er lidt latterligt for at være helt ærlig.

', siger han. Thorborg er klar over, at han ikke er nogen duks, og at han som en af Danmarks rigeste mennesker har en større klimafodprint end gennemsnittet. Men han påpeger, at han også tager mange klimabemærkede skridt, såsom at affaldssortere, have solceller, køre i elbil og have investeret i en virksomhed, der har installeret mere end 2000 varmepumper.

'Så jeg tror, at hvis man tager det totale regnskab, så er jeg rimelig meget i plus til dem, der sætter sig ind i en skriftestol og tuder over, at de har taget en tur til Gran Canária, eller hvad det kan være. ', siger han. Thorborg mener, at der er så meget frygt og skam omkring klimaet, at det fører til, at folk bliver bange eller angst, og ikke reagerer ordentligt.

'Folk, der er bange eller angst de reagerer jo ikke ordentligt. De er ikke innovative og render i stedet bare rundt og er kede af det.

', siger han. Han mener, at det er bedre at tage konkrete skridt, frem for at blive kede af det og sidde og skrive i en 'skriftestol'





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