Right to Repair Europe presser på for længere softwareopdateringer til elektronik

Right to Repair Europe opfordrer EU-Kommissionen til at indføre regler mod indbygget forældelse af pc'er og anden elektronik ved at sikre fortsat opdatering af software.

Bæredygtighed sorganisationen Right to Repair Europe har rettet en skarp appel til EU-Kommissionen med et konkret forslag til bekæmpelse af indbygget forældelse i computere og anden elektronik. Organisationen opfordrer Kommissionen til at udstede regler, der sikrer fortsat softwareopdatering til elektroniske enheder, selv efter producenternes oprindelige supportperiode er udløbet.

Bekymringen er primært rettet mod situationer, hvor ældre hardware ikke længere understøttes af nye softwareopdateringer, hvilket enten gør enhederne ubrugelige eller sætter dem i en sårbar position over for sikkerhedstrusler. Den nuværende praksis, hvor softwareproducenter stopper supporten efter en relativt kort periode, bidrager ifølge Right to Repair Europe til en unødvendig skrotning af elektroniske apparater og er i direkte modstrid med principperne for en cirkulær økonomi. Dette har store konsekvenser for både miljøet og forbrugerne, da det fører til et øget forbrug af ressourcer og en højere økonomisk belastning. Forbrugerne kan opleve en nedgradering af deres elektronik, når softwaren ikke længere opdateres, og de bliver tvunget til at købe nyt. EU-Kommissionen er nu under pres for at tage initiativ til at imødekomme disse udfordringer og fremme en mere bæredygtig elektronikindustri.\Problemet med indbygget forældelse er særligt tydeligt inden for pc-markedet. Mange brugere oplever, at deres computere bliver forældede, selvom hardwaren stadig er funktionel. Dette skyldes ofte, at softwareproducenter stopper med at tilbyde opdateringer til ældre operativsystemer, hvilket gør computerne sårbare over for sikkerhedstrusler og vanskeliggør brugen af nyere software. Et konkret eksempel er overgangen fra Windows 10 til Windows 11, hvor mange ældre computere ikke er kompatible med det nye operativsystem. Brugerne står derfor over for valget om at opgradere deres hardware, købe en ny computer eller fortsætte med at bruge et usikkert og uaktuelt operativsystem. Mange forbrugere sidder i saksen og er hverken teknisk kyndige eller økonomisk villige til at skifte. Den gennemsnitlige levetid for en pc er reduceret af denne praksis, hvilket forårsager en betydelig mængde elektronisk affald. Det fører også til frustrerede forbrugere og en følelse af at være fanget i et forbrugsspiral. Right to Repair Europe foreslår en obligatorisk forpligtelse for softwareproducenter til at fortsætte med at understøtte ældre hardware i en længere periode, enten ved at udstede opdateringer eller ved at stille alternativer til rådighed. De ønsker at gennemtvinge en mere gennemsigtig og ansvarlig tilgang til software support, der kommer forbrugerne og miljøet til gode.\Initiativet fra Right to Repair Europe kommer på et tidspunkt, hvor EU har et øget fokus på bæredygtighed og cirkulær økonomi. Kommissionen har allerede fremsat en række lovforslag, der sigter mod at reducere affaldsmængden og fremme genbrug og reparation af elektroniske produkter. En af de vigtigste faktorer er de fortsatte opdateringer og support. EU arbejder aktivt på at udvikle en mere bæredygtig elektronikindustri, hvor produkter er designet til at holde længere og er lettere at reparere og genbruge. Det er et vigtigt skridt for at nå EU's ambitiøse klimamål og reducere miljøpåvirkningen fra elektronikaffald. Right to Repair Europe's opfordring til at fokusere på softwareopdateringer passer godt ind i denne dagsorden. Organisationen argumenterer for, at en forlængelse af software support er en afgørende faktor for at forhindre indbygget forældelse og forlænge levetiden for elektroniske enheder. Derfor er der et behov for at regulere softwareproducenternes adfærd og fremme en mere ansvarlig tilgang til produktdesign og support. Det er ikke kun godt for miljøet, men kan også bidrage til at skabe mere konkurrence på markedet og give forbrugerne flere valgmuligheder





