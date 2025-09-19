Right to Repair Europe opfordrer EU til at bekæmpe indbygget forældelse af elektronik

Bæredygtighedsorganisationen Right to Repair Europe opfordrer EU til indføre regler mod indbygget forældelse af elektronik. Organisationsen kritiserer praksis, hvor producenter gør elektroniske produkter mindre funktionelle over tid for at presse kunder til at købe nye produkter.

Bæredygtighed sorganisationen Right to Repair Europe opfordrer EU-Kommissionen til at indføre regler mod indbygget forældelse af pc'er og anden elektronik. De mener at indbygget forældelse - hvor producenterne gør elektroniske produkter mindre funktionelle eller ubrugelige over tid for at presse kunderne til at købe nye produkter - er et alvorligt problem for bæredygtighed og forbrugerrettigheder.

Right to Repair Europe opfordrer til vedligeholdelse af softwareopdateringer for en længere periode efter produktet er blevet lanceret, hvilket ville sikre, at produkter kan bruge og holdbare længere. Organisationen hævder, at indbygget forældelse fører til unødvendig elektronikaffald og ødelægger den miljømæssige bæredygtighed. Artiklen diskuterer også et konkret eksempel, en brugermeddelelse fra en person der oplever problemer med at installere den nyeste version af Windows 11 på en computer med en ikke godkendt processor. Brugeren fortæller om begrænsningerne ved at bruge en ældre computer med et styresystem, der ikke længere opdateres, og beskriver den frustration over at bøje sig for krav om ny hardware. Der er også en diskussion om alternative løsninger, herunder brug af Linux som et alternativ til Windows. Brugeren argumenterer for, at Linux kan være en god løsning for nogle brugere, men indrømmer at der er en læringskurve forbundet med det. Artikelforfatteren reflekterer over det stigende problem med indbygget forældelse og foreslår oprettelsen af en folkebevægelse til at forsvare forbrugerrettigheder i forhold til elektronik.





Samfund Miljø Indbygget Forældelse Right To Repair Elektronik Softwareopdateringer Bæredygtighed Forbrugerrettigheder

