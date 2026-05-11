Revidérede regeringsforhandlinger starter med Venstre-formand Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger

Regeringsforhandlingerne er i fuld fart, og mandag starter de med formand for Venstre, Troels Lund Poulsen, som kongelig undersøger. Forhandlingerne finder sted på Hotel Scandic Spectrum på Kalvebod Brygge i København.

Mandag formiddag går regeringsforhandlingerne ind i en ny og opsigtsvækkende fase, når Venstre -formand Troels Lund Poulsen for første gang sætter sig for bordenden som kongelig undersøger.

Ved sin side får han både Venstres næstformand, Stephanie Lose, og partiets nye politiske ordfører, Sophie Løhde, når partilederne mandag mødes til endnu en omgang intense forhandlinger om Danmarks næste regering. vil Venstre i første omgang forsøge at samle partierne omkring en fælles økonomisk kurs. Det bliver dog langt fra nogen nem opgave i et Folketing, hvor fronterne allerede er trukket hårdt op. Forhandlingerne finder sted på Hotel Scandic Spectrum på Kalvebod Brygge i København og begynder mandag klokken 10.

SF bliver det første parti, der træder ind til forhandlingerne med Pia Olsen Dyhr i spidsen. Herefter følger blandt andre Enhedslisten, Radikale Venstre og Socialdemokratiet. Det kom bag på de fleste på Christiansborg, da Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, fredag bad om en ny kongerunde og pegede på Troels Lund Poulsen som ny forhandlingsleder i stedet for statsminister Mette Frederiksen.

Dermed blev der for alvor kastet nyt drama ind i et forløb, der allerede har udviklet sig til nogle af de længste regeringsforhandlinger i nyere tid. B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen vurderer samtidig, at Venstre-formanden står over for en næsten umulig opgave. Ifølge kommentatoren kræver en mulig centrum-højre regering, at både Dansk Folkeparti og Moderaterne bryder flere af deres løfter fra valgkampen. Regeringsforhandlingerne risikerer at være en kvindehvese for Troels Lund Poulsen.

Hvis han bliver tvunget til at afvise nogle af Venstres grundlovsvenlige partier, vil det ramme ham med hård hånd. Da han afviser at gøre det, risikerer han at stå tilbage som den helt store taber i Danmarks politiske panorama





