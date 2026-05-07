Rettsopgør om Kongehusets tyske forbindelser ender i forlig

Forfatter Peter Kramer og museumsinspektør Gry Scavenius Bertelsen har indgået forlig efter en konflikt om historiske fakta i en bog om monarkiets relationer til Tyskland.

Historie n om det danske kongehus og dets forbindelser til Tyskland har længe været genstand for både fascination og intens debat. Dette kom for nylig i centrum for en omfattende juridisk konflikt, da forfatteren og journalisten Peter Kramer udgav en bog, der kastede et kritisk lys over monarkiets relationer til det tyske regime i mellemkrigstiden og under Anden Verdenskrig .

Særligt fokus i værket var de kongelige rejser til Wagner-festspillene i Bayreuth, som fandt sted på trods af en udbredt international boykot af Tyskland som reaktion på nazisternes jødeforfølgelser og den systematiske politiske undertrykkelse. Bogen søgte at udfordre den gængse opfattelse af kongehusets rolle og dets interaktioner med magthavere som Adolf Hitler, hvilket vakte opsigt i både offentligheden og blandt historikere. Konflikten eskalerede hurtigt, da museumsinspektør Gry Scavenius Bertelsen skrev en anmeldelse af værket i Flensborg Avis.

I sin kritik gik hun meget hårdt til værks og beskyldte Peter Kramer for at have opfundet historiske begivenheder, som aldrig havde fundet sted i virkeligheden. For en professionel journalist er anklager om fabrikation af kilder eller bevidst manipulation af historiske fakta ekstremt alvorlige, da det rammer direkte ind i kernen af den faglige integritet og den personlige troværdighed.

Peter Kramer følte sig derfor tvunget til at bringe sagen for retten i Aarhus for at rense sit navn og få fastslået, at hans arbejde var baseret på grundig dokumentation og ikke på ren fantasi. Retssagen nåede dog aldrig til en endelig dom, da parterne blev enige om et forlig, før sagen blev afgjort af dommeren. I dette forlig har Gry Scavenius Bertelsen præciseret sin holdning betydeligt og trukket flere af sine tidligere skarpe udtalelser tilbage.

Hun har nu gjort det klart, at hun ikke mener, at Peter Kramer har handlet uhæderligt i forbindelse med bogens tilblivelse. Desuden har hun understreget, at det ikke var hendes hensigt at beskylde forfatteren for at have fabrikeret personer eller kilder til brug i sin historiske fremstilling.

Denne indrømmelse var helt central for Kramer, som udtalte, at han som journalist ikke kunne acceptere at blive stemplet som uhæderlig, og at dette var den primære drivkraft bag hans beslutning om at anlægge sag. Udover at trække anklagerne om uhæderlighed tilbage, har museumsinspektøren også anerkendt, at bogen om Kongehusets tyske forbindelser har formået at starte en vigtig faglig debat.

Hun anerkender nu, at værket på denne måde har bidraget positivt til faghistorien og åbnet op for nye diskussioner om, hvordan man tolker fortidens hændelser og de diplomatiske relationer i en kompleks politisk tid. Det viser, at selv når der opstår dybe uenigheder mellem eksperter, kan resultatet i sidste ende være en berigelse af den samlede historiske forståelse og en nuancering af narrativet om Danmarks rolle i Europa.

På trods af forliget er der stadig uafklarede punkter, navnlig i forhold til den oprindelige anmeldelse i Flensborg Avis. Kristeligt Dagblad har rapporteret, at forligsteksten ikke indeholder en konkret aftale om, at selve artiklen i avisen skal rettes eller fjernes. Ifølge juridiske eksperter er dette et naturligt udfald, da de to stridende parter ikke har beføjelse til at træffe beslutninger på vegne af et mediehus.

Det er op til redaktionen i Flensborg Avis selv at vurdere, om de ønsker at opdatere deres indhold i lyset af forliget og de nye præciseringer. Sagen illustrerer dermed det svære krydsfelt mellem personlig kritik, historisk forskning og mediernes redaktionelle frihed i et demokratisk samfund





