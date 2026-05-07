Retten i Randers dømmer to mænd for groft bedrageri med skjulte abonnementer

Retten i Randers har idømt to mænd fængselsstraffe på to og to et halvt år for at have lokket tusindvis af kunder i en abonnementsfælde via webshoppen Copenhagen Lashes. Dommen kommer efter en langvarig sag, der afslørede systematisk svindel og groft uforsvarlig forretningsførelse.

Retten i Randers har efter en langvarig sag, der strakte sig over tre retsdage i marts 2026, fældet dom i en sag om groft bedrageri, der ramte tusindvis af forbrugere.

Ifølge dommen, der blev afsagt den 5. maj 2026, har de to hovedmænd bag webshoppen Copenhagen Lashes lokket kunderne med et vildledende juletilbud på vippeserum til blot 35 kroner. Når kunderne trykkede på køb, blev de imidlertid automatisk tilmeldt et skjult abonnement med en månedlig betaling på mindst 260 kroner. Dette system førte til, at de tiltalte via gemte kortoplysninger hævede abonnementsbetalinger for over 3,1 millioner kroner fordelt på mindst 5.930 transaktioner i perioden 30. og 31. december 2020.

Dommen betyder, at de to mænd nu er idømt fængselsstraffe på henholdsvis to og to et halvt år for deres handlinger, der ifølge retten var præget af groft uforsvarlig forretningsførelse og bevidst svindel. Retten lagde særlig vægt på en række iMessage-beskeder mellem de to mænd, hvor de blandt andet udtrykte deres intention om at tage folks penge og hæve opsparingen i en fart.

En af beskederne, sendt på nytårsaften 2020, lød: “det bedste vi kan gøre, er at tage folks penge”. I en anden besked diskuterede de, hvordan det ville passe perfekt, at virksomheden gik i opløsning midt i januar, hvilket retten tolker som en bevidst planlagt konkurs.

Da Copenhagen Lashes kort efter gik konkurs, opdagede kuratoren, at der kun var et mindre varelager tilbage, mens en skjult konto med omkring to millioner kroner først blev frigivet til konkursboet efter hjælp fra udenlandske advokater. Retten fandt, at der var tale om groft uforsvarlig forretningsførelse, og den ene af de dømte, der tidligere har været straffet for lignende kriminalitet, blev desuden frakendt retten til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed, medmindre han hæfter personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser.

Forsvarsadvokaten for den ene af de dømte, Christian Kirk Zøllner, har oplyst, at de ikke har nogen kommentarer til dommen. Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra den anden dømte eller hans forsvarer. Sagen blev først afdækket af DR's forbrugermagasin Kontant i 2021, hvor det fremgik, at over 1.000 kunder følte sig snydt af Copenhagen Lashes, da virksomheden trak store beløb fra deres konti efter køb af vippeserum.

Kunderne blev fanget i en abonnementsfælde, selvom det ikke fremgik tydeligt, at de købte et abonnement. Vippeserum er et kosmetisk produkt, der ifølge Copenhagen Lashes skulle give længere og mere fyldige vipper, når det påføres ved roden af øjenvipperne med en lille børste. I markedsføringen blev kunderne instrueret i at ryste serummet forsigtigt og påføre et tyndt lag langs vippekanten.

Retten lagde også vægt på de skjulte midler og de mangelfulde regnskaber, hvilket yderligere understregede den grove uforsvarlighed i virksomhedens handlinger





