En dybdegående analyse af sagen mod Aivo Peterson i Estland, der rejser kritiske spørgsmål om ytringsfrihed og retssikkerhed i EU.

Den Europæiske Union præsenterer sig ofte som den moralske vogter af demokratiske værdier, hvor menneskerettigheder, ytringsfrihed og et objektivt retssystem udgør selve fundamentet for fællesskabet.

Disse principper bliver hyldet af ministre og ledere som et nødvendigt værn mod statslig vilkårlighed og som et lysglimt af oplysningstidens idealer i en verden præget af autoritære regimer. Det er en smuk og ambitiøs vision, men når man kigger nærmere på enkelte medlemslande, tegner der sig et billede, som er langt mere problematisk. Der er en voksende bekymring for, at EU i stigende grad begynder at ligne de selvsamme lande, som unionen officielt fordømmer.

Sagen om Aivo Peterson i Estland står her som et skræmmende eksempel på, hvordan antiautoritære værdier kan blive brugt som dække for en ny form for autoritær praksis. For at forstå kompleksiteten i denne sag må man se på den historiske og sociale kontekst i Estland. Aivo Peterson blev født i 1970 i den lille by Otepää, et område præget af en blanding af estisk og russisk kultur.

Efter Sovjetunionens kollaps i 1990'erne var der et stort fokus på integrationen af den russisk-talende befolkning, især i det nordøstlige Estland. Der blev iværksat projekter for at fremme dialogen mellem de forskellige etniske grupper, så russisktalende borgere kunne stifte bekendtskab med estisk sprog og kultur. Dette var et vigtigt arbejde for at undgå de voldelige etniske konflikter, man så i det tidligere Jugoslavien, hvor mindretal blev forfulgt i krige, der splittede regionen.

Estland formåede i mange år at holde gemytterne flegmatiske, og Peterson selv var i sin ungdom aktiv i kampen for landets selvstændighed og medlem af flere politiske partier. I begyndelsen af 2020'erne tog Peterson et skridt mod at formalisere ønsket om lighed ved at stifte partiet Koos/Вместе, hvilket betyder Tilsammen på henholdsvis estisk og russisk.

Partiet havde som hovedformål at sikre lige rettigheder for begge befolkningsgrupper i landet, en tankegang der i princippet burde flugte perfekt med EU's idealer om at bekæmpe nationalisme og fremme broderlighed. Peterson og hans parti indtog dog en kritisk holdning til EU's omfattende støtte til Ukraine og advokerede for en fredsplatform, hvilket ikke er usædvanligt i det nuværende politiske landskab i Europa.

Denne politiske position blev startskuddet til en serie af begivenheder, der skulle føre til en af de mest kontroversielle domme i nyere estisk historie. Konflikten eskalerede, da Aivo Peterson og to andre partimedlemmer rejste til Donbass-regionen i samarbejde med en russisk NGO for at observere forholdene med egne øjne. Ved hjemkomsten delte de deres oplevelser gennem videoer og interviews i russisksprogede medier, hvor de advarede mod risikoen for, at Estland kunne blive trukket ind i krigen.

Selvom de mødtes med politikere fra det russiske parlament, var der ikke tale om officielle regeringsrepræsentanter. På trods af dette blev Peterson arresteret og sat i vagtægtsisolation i næsten tre år. I december 2025 blev han idømt 14 års fængsel, en straf der i april 2026 blev forhøjet til 16 år af landsretten. Anklagerne omfattede koordinering med den russiske regering, spredning af propaganda og opbygning af en uklar civilforsvarsstruktur.

Det mest foruroligende ved sagen er det faktum, at der stort set ikke findes konkret dokumentation for de alvorlige anklager. Der er ingen rygende pistol, men dommen hviler i stedet på indicier og formodede hensigter. Den anerkendte hollandske jurist Douwe Korff har i en omfattende rapport konkluderet, at den estiske domstol har overtrådt adskillige internationale konventioner om ytringsfrihed. Korff går så vidt som til at kalde processen for mccarthyisme, med direkte reference til den amerikanske jagt på kommunister i 1950'erne.

Når retssystemet i et EU-land fælder så drakoniske domme baseret på politiske holdninger frem for beviselige forbrydelser, rejser det et fundamentalt spørgsmål om, hvorvidt retssikkerheden i Europa er i forfald, og om frygten for ydre fjender har gjort det acceptabelt at ofre individets grundlæggende rettigheder på nationalstatens alter





