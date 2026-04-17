Retfærdig grøn omstilling afgørende for folkelig opbakning

Den grønne omstilling møder stigende modstand, hvilket understreger behovet for en retfærdig tilgang, der tager hensyn til borgernes bekymringer og sikrer lokal medinddragelse, især inden for energiproduktion og kostomlægning. Klimakrisens uretfærdige konsekvenser for de mest udsatte samfundslag kræver politiske løsninger, der prioriterer social lighed.

Den grønne omstillings vej frem er blevet markant mere udfordrende. På trods af en stadigt mere tydelig klimakrise, der har manifesteret sig i naturkatastrofer som den voldsomme stormflod i efteråret 2023, formåede klimadagsordenen ikke at fylde tilstrækkeligt under det seneste folketingsvalg.

Vælgerne blev i stedet præsenteret for en debat, hvor visse partier eksplicit foreslog at drosle ned for den grønne omstilling eller stillede sig tvivlende over for den eksisterende politik. Fænomenet 'jernmarker', som blev årets ord i 2025, illustrerer den voksende modstand mod etableringen af solcelleanlæg på landbrugsjord, en modstand der især mærkes i de lokalsamfund, der direkte berøres. Partier som Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne adopterede en klar valgkampagne baseret på at begrænse installation af solceller og vindmøller, specielt i landdistrikterne. Tilmed har fremkomsten af Borgernes Parti introduceret en politisk stemme, der decideret afviser klimaforandringernes alvor.

Det er muligt, at den begejstring, der fulgte med de faldende priser på sol- og vindenergi, der muliggjorde projekter uden statslig støtte, har ført til en neglisering af de potentielle gener for nærliggende beboere. Lokale borgere oplever ofte, at ulemperne ved disse anlæg overskygger fordelene, hvilket resulterer i forsinkelser eller aflysninger af projekter. Dette peger på et presserende behov for at prioritere lokalbefolkningens stemme højere og gentænke strategier for at opnå lokal accept, for eksempel gennem etablering af energifællesskaber og øget lokalt ejerskab. Det overordnede mål må være at sikre bred folkelig opbakning til den grønne omstilling.

På samme måde har omstillingen til en mere klimavenlig kost vist sig at være en vanskelig proces. Selvom udbuddet af grønne, kødfri alternativer i supermarkederne er vokset, og kantiner og restauranter i stigende grad tilbyder kødfri menuer, er det primært i storbyerne, at disse initiativer har vundet frem. Flere faktorer bidrager sandsynligvis hertil, herunder lysten til at afprøve nye alternativer og forskelle i købekraft. Det rejser dog spørgsmålet om, hvorvidt en klimavenlig måltidskultur alene skal drives af økonomiske incitamenter, eller om der bør investeres mere i at fremme en sådan kultur, potentielt ved at støtte lokale grønne madfællesskaber eller anvende andre virkemidler.

Modstanden mod den grønne omstilling begrænser sig dog ikke udelukkende til solceller og oksekød. Hvis klimakrisen har så vidtrækkende negative konsekvenser for os alle, hvorfor ser vi da denne tiltagende folkelige modstand? Der opstår et utal af spørgsmål: Hvad er årsagerne til denne modstand, og har medierne bidraget til at forstærke kritiske fortællinger? Forstår borgerne alvoren af klimakrisen?

Forskere advarer gentagne gange om, at det er afgørende at prioritere forebyggelsen af et klimakollaps og økologiske og samfundsmæssige katastrofer. Mere specifikt advarer de om stigende fødevare- og forsikringspriser som følge af klimaforandringerne, konsekvenser der uundgåeligt vil ramme borgere med færre økonomiske ressourcer og dermed dårligere rustet til at håndtere stigende inflation. Selv de voldsomt stigende priser på benzin og diesel, der skyldes geopolitiske spændinger, rammer hårdest i de husstande, der endnu ikke har skiftet fra fossile brændstoffer til elbiler.

Paradoksalt nok har forskernes advarsler om fremtidige oversvømmelser ført til beregninger af, hvilke dele af Danmark der bedst kan betale sig at beskytte. Ikke overraskende tyder disse analyser på, at borgere i oversvømmelsestruede, ofte afsidesliggende områder med lav ejendomsværdi vil blive prioriteret lavest i en storskalasindsats for at beskytte de mest værdifulde områder. Uanset hvordan man ser på det, rammer klimakrisen de mest sårbare samfundsgrupper hårdest. Kan det undgås, at det behøver at være sådan?

Er det ikke stadig sådan, at størstedelen af befolkningen støtter en retfærdig løsning på klimakrisen, hvor forureneren betaler, og de bredeste skuldre bærer den største byrde? Sådan er det dog ikke blevet realiseret. De rigeste dele af befolkningen bidrager stadig med en klimabelastning, der er mangedobbelt større end den fattigste del. Desuden er størstedelen af vores forbrug og den tilhørende klimabelastning stadig ikke underlagt en CO2-afgift.

Et illustrativt eksempel er, at privatfly ikke beskattes med samme CO2-afgift som kommercielle flyvninger. Dette skaber en uretfærdig situation, hvor visse former for luksusrejser og et højt forbrug medfører en minimal klimamæssig omkostning for den enkelte, mens almindelige borgere og mindre velstillede grupper i højere grad mærker konsekvenserne af klimaomkostninger, både direkte og indirekte. For at opnå reel folkelig opbakning til den grønne omstilling er det derfor afgørende at sikre, at omstillingen opleves som retfærdig og ligeligt fordelt. Det indebærer en politisk vilje til at implementere tiltag, der adresserer de økonomiske uligheder i klimabelastningen og sikrer, at alle samfundslag bidrager proportionalt til løsningen på klimakrisen.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Den Digitale Suverænitet Tabt: En Analyse af Risikoen ved Amerikansk IndflydelseDebat om tabet af Danmarks digitale suverænitet i lyset af amerikansk indflydelse. Artiklen analyserer risici forbundet med at overlade danske data og kritiske systemer til amerikansk jurisdiktion, med fokus på bekymringer om datasikkerhed og politiske prioriteringer.

Read more »

Løkke ser ikke en regering inden for den næste månedIfølge Lars Løkke Rasmussens beregninger kommer der til at gå adskillige uger, før en ny regering lander.

Read more »

Axelsen om skade, skilsmisse og karrierestop: 'Den hårdeste tid i mit liv'Viktor Axelsen fortæller om den hårdeste tid i karrieren.

Read more »

Viktor Axelsen ringede til søsteren som den første: 'Jeg havde lyst til at smide det hele'Den danske badmintonstjerne og hans søster har givet et fælles interview, hvor de blandt andet sætter ord på den skilsmisse, han sidste år gik igennem.

Read more »

Danmark ligger i den nederste halvdel af skalaen, når det kommer til togdrift, vurderer ekspertEksperter peger især på et land, som Danmark kan lære af, når det kommer til togtrafikken.

Read more »

Camilla Martin begræder Viktor Axelsens karrierestop: Han er den bedste nogensindeTidligere topspiller Camilla Martin udtrykker stor tristhed over Viktor Axelsens abrupt afslutning på badmintonkarrieren grundet en rygskade. Hun hylder hans kompromisløse dedikation og resultater, der placerer ham som Danmarks bedste badmintonspiller nogensinde og blandt de allerbedste atleter på tværs af sportsgrene.

Read more »