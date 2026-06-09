Repræsentanternes Hus godkender storinge immigrationsfinansiering for at styrke Trump's deportationspolitik

Det amerikanske Repræsentanternes Hus har vedtaget et omstridt forslag om at afsætte 70 milliarder dollar til immigrationshåndhævelse i resten af Donald Trumps præsidentperiode. Finansieringen skal til ICE og grænsepolitiet og muliggører ifølge administrationen en årlig deportation af omkring en million mennesker. Demokraterne kritiserer forslaget for at give administrationen for frie hænder til aggressive metoder.

Billedet her er fra mandag, hvor demonstranter og betjente fra immigrationsmyndigheden ICE står over for hinanden uden for et center for frihedsberøvede migranter i New Jersey.

(Foto: © Spencer Platt, AFP/Ritzau Scanpix) Repræsentanternes Hus i USA har stemt for et forslag, der afsætter 70 milliarder dollar - omkring 453 milliarder kroner - til immigrationshåndhævelse i landet i resten af præsident Donald Trumps præsidentperiode. Forslaget sendes nu videre til Trumps skrivebord, hvor det med hans underskrift kan blive endeligt godkendt.

I Repræsentanternes Hus, hvor der er republikansk flertal, blev forslaget tirsdag ifølge det amerikanske nyhedsbureau AP vedtaget med et smalt flertal på 214 stemmer for og 212 imod. Her stemte medlemmerne i vid udstrækning efter deres respektive partilinjer. Finansieringen i forslaget dækker to myndigheder, der hører under USA's ministerium for indenrigssikkerhed. Den dækker de næste tre år med Trump i Det Hvide Hus.

Ifølge Det Hvide Hus vil der med forslaget blive afsat 38 milliarder dollar til immigrationsmyndigheden ICE og 26 milliarder dollar til USA's grænsepoliti. Der er tale om en fremrykning af den almindelige årlige finansiering til immigrationsområdet. Ifølge AP sikrer forslaget dermed en stort set uafbrudt pengestrøm, mens Trumps administration går efter årligt at deportere omkring en million mennesker fra landet.

Pengene fra forslaget kommer oveni de næsten 140 milliarder dollar, som Kongressen sidste år tildelte immigrations- og grænsemyndighederne som del af en lov fra Trump om skatte- og udgiftsnedskæringer. Nyhedsbureauet AFP beskriver godkendelsen af forslaget som en stor sejr for den republikanske præsident i en af hans vigtigste mærkesager. Demokraterne, der har været imod lovforslaget, mener, at den store samlede finansieringspakke giver Trumps administration frie hænder til at bruge aggressive metoder i håndhævelsen af sin politik





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Immigrationspolitik Donald Trump Repræsentanternes Hus ICE Grænsepoliti Finansiering Deportationer USA Demokraterne

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