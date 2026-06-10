René Redzepi erkender at være en idiot men nægter voldshandlinger

Den danske stjernekok René Redzepi taler for første gang om anklagerne om psykisk og fysisk mishandling, der kostede ham jobbet som køkkenchef på Noma. Han erkener en dårlig adfærd men nægter de specifikke voldshandlinger.

Den danske stjernekok René Redzepi har for første gang talet ud om de voldsomme anklager, der førte til hans afsked som køkkenchef på verdensberømte Noma .

I en interview med mediet erkender han at have været en idiot i sin adfærd, men nægter at have begået de konkrete voldshandlinger, som påstås. Anklagerne fra flere tidligere medarbejdere i The New York Times beskrev en ledelsesstil præget af psykisk og fysisk mishandling, herunder angivelige slag i ansigtet og stik med køkkenudstyr. Redzepi indrømmer, at han har skubbet folk rundt, råbt og skreget, men hævder, at han ikke har udført de ekstreme handlinger, der er blevet beskrevet.

Han udtaler, at han blev chokeret, da han læste afsløringen, og forsøgte at gennemgå sin hukommelse for at forstå, hvad der var sket. Han benægter specifikt at have slået ansatte i brystet, men tilføjer, at de måske har fået et lille tryk under pressede situationer. Sagen har sat dybe spor i den internationale gastronomiske verden og udløst en bred diskussion om arbejdsforhold og magtmisbrug i nogle af verdens mest ansete køkener





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René Redzepi Noma Voldshandlinger Misbrug Køkkenchef The New York Times

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