REMA 1000 sælger Lurpak til halv pris efter afsløring af social dumping

REMA 1000 sælger Lurpak til en markant reduceret pris som følge af, at en leverandør er blevet afsløret i social dumping for 3,8 millioner kroner. Københavns Kommune har udvidet samarbejdet mod social dumping med yderligere otte kommuner.

REMA 1000 butikker landet over tilbyder i øjeblikket Lurpak smør til en pris, der ligger markant under den normale udsalgspris. Denne ekstraordinære prisnedsættelse er ikke blot en tilbudskampagne, men en direkte konsekvens af afsløringer af social dumping hos en af REMA 1000 s leverandører.

Københavns Kommunes Indsatsteam mod social dumping har gennem et intensivt kontrolarbejde afdækket, at medarbejdere hos den pågældende leverandør er blevet snydt for løn for et samlet beløb på hele 3,8 millioner kroner i det forgangne år. Denne alvorlige sag fremgår tydeligt af Københavns Kommunes årsrapport om social dumping for 2025, som netop er blevet offentliggjort.

Rapporten viser en bekymrende tendens: i to ud af tre kontroller af lønsedler og relevant dokumentation, hvor kommunen havde en begrundet mistanke om social dumping, blev der konstateret underbetaling. Det er især bygge- og anlægsbranchen, der er ramt af denne form for ulovlig praksis, hvilket understreger behovet for øget kontrol og opmærksomhed i denne sektor. Overborgmester Sisse Marie Welling (SF) udtrykker sin alvorlige bekymring over situationen og understreger, at fair løn for udført arbejde er en grundlæggende rettighed i København.

Hun udtaler: Det er dybt bekymrende, at så mange ansatte hos vores leverandører bliver snydt for løn. Det er helt uacceptabelt. Netop derfor er jeg rigtig glad for, at vi har et indsatsteam, der fanger dem, der prøver at snyde. For der skal selvfølgelig være tillid til ordentlige forhold, når man arbejder for Københavns Kommune.

Denne sag illustrerer tydeligt, at social dumping ikke respekterer kommunegrænser, og at et stærkt samarbejde på tværs af kommuner er afgørende for at sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår samt fair konkurrence mellem leverandører. Derfor har Københavns Kommune aktivt arbejdet på at udvide samarbejdet mod social dumping. I 2025 har hele otte nye samarbejdspartnere tilsluttet sig Københavns Kommunes Hovedstadssamarbejde mod social dumping, hvilket bringer det samlede antal medlemmer op på 13.

Dette udvidede samarbejde giver mulighed for at dele ressourcer og ekspertise, og det betyder konkret, at Københavns Kommunes Indsatsteam nu kan tilbyde sine tjenester – herunder kontroller og rådgivning – til andre kommuner mod betaling. Dette er et vigtigt skridt i retning af en mere effektiv bekæmpelse af social dumping i hele landet. REMA 1000s beslutning om at sælge Lurpak til en reduceret pris er en direkte følge af den økonomiske konsekvens af social dumping.

Ved at sælge varen til en lavere pris, forsøger REMA 1000 at kompensere for den økonomiske skade, der er forvoldt af leverandørens ulovlige praksis. Det er en klar signalværdi fra REMA 1000s side, at de ikke vil acceptere social dumping i deres forsyningskæde. Denne handling understreger vigtigheden af, at virksomheder tager ansvar for at sikre ordentlige forhold for alle medarbejdere, også hos deres leverandører.

Samtidig er det et tydeligt eksempel på, hvordan social dumping kan have direkte konsekvenser for forbrugerne, da det i sidste ende kan føre til lavere priser på visse varer. Københavns Kommune fortsætter med at prioritere bekæmpelsen af social dumping højt, og de vil fortsat investere i ressourcer og samarbejde for at sikre, at alle ansatte får den løn og de arbejdsvilkår, de er berettiget til.

Den udvidede Hovedstadssamarbejde mod social dumping er et vigtigt redskab i denne indsats, og kommunen vil fortsat arbejde på at udvide samarbejdet yderligere for at skabe en mere retfærdig og bæredygtig arbejdsmarked





