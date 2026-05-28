Rema 1000 lancerer Blå fredag: Smør til kun 2 kroner

Rema 1000 overrasker med kampagnen Blå fredag, hvor en populær smørtype sælges for blot 2 kroner. Tilbuddet skaber køer og debat om priskrig.

Rema 1000 lancerer i år en ny kampagne kaldet 'Blå fredag', der skal give danskerne en ekstra god grund til at handle ind før weekenden.

Konceptet er enkelt: Supermarkedet sænker prisen på en udvalgt hverdagsfavorit til sølle 2 kroner. Det kan lyde for godt til at være sandt, men Rema 1000 lover, at tilbuddet er ægte og gælder i alle landets butikker. Ifølge kædens marketingchef er målet at skabe opmærksomhed omkring deres prispolitik og samtidig give kunderne en sjov oplevelse. Den første vare, der bliver udbudt til den vanvittige lave pris, er en af de mest populære smørtyper på det danske marked.

Normalt koster en pakke Lurpak Smør omkring 25 kroner, men på Blå fredag kan kunderne sikre sig den for kun 2 kroner. Tilbuddet gælder dog kun så længe lager haves, og der er ingen øvre grænse for, hvor mange pakker hver kunde må købe. Det betyder, at de hurtige kunder kan fylde fryseren op til en hel vinter. Butikkerne forventer stor rift om varerne, og flere steder har man allerede set køer uden for døren før åbningstid.

Reaktionerne fra forbrugerne har ikke ladet vente på sig. På sociale medier er der delte meninger: Nogle jubler over de lave priser og kalder det et frisk pust i en tid med høje madpriser, mens andre spekulerer i, om Rema 1000 bare prøver at lokke kunder ind for derefter at sælge dem dyrere varer. Uanset hvad er Blå fredag allerede blevet et samtaleemne i mange hjem.

Eksperter i detailhandel påpeger, at sådanne stunts kan skabe massiv opmærksomhed og presse konkurrenterne til at matche tilbudene. Det kan ende med en priskrig, som forbrugerne vil nyde godt af på kort sigt, men som på lang sigt kan være skadelig for branchen. Rema 1000 selv understreger, at de ikke har planer om at gøre Blå fredag til en fast tradition, men at det afhænger af kundernes respons.

For at sikre sig tilbuddet skal kunderne blot møde op i butikken på den pågældende fredag. Der er ingen krav om at vise et bestemt kort eller downloade en app. Det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Rema 1000 opfordrer dog til, at man kommer tidligt, da de forventer stor interesse.

Butikskæden har desuden lovet, at der vil være flere overraskelser i løbet af dagen, såsom ekstra rabatter på andre varer og konkurrencer. Alt i alt lover Blå fredag at blive en dag, hvor danskerne kan spare penge og samtidig få en sjov oplevelse. Om det bliver en succes, må tiden vise





