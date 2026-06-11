Religious Energy Drinks: A New Twist on Marketing

The article discusses the emergence of Christian energy drinks in the United States, produced by companies like Yahweh and 4gvn. These drinks feature images of Jesus on the labels and aim to spread the message of Christianity through their packaging. The author also mentions the skepticism surrounding the commercialization of religious themes in marketing.

Mens Redbull giver vinger, lover energidrikken Yahweh at nærme din tro og give dig et forfriskende formål. Yahweh er en af flere amerikanske virksomheder, som for nylig er begyndt at producere kristne energidrikke, skriver det britiske medie- Gud lagde det i vores hjerter, specifikt at prædike evangeliet gennem en energidrik, lyder det fra Yahows TikTok-vært i en video på samme sociale medie.

Ud over Yahweh støder man også på kristne drikke fra firmanavne som 4gvn og Agape Energy Drink. Virksomhederne har få år på bagen, og har fra et par tusinde til 165.000 følgere på Instagram og TikTok. Udseendemæssigt adskiller deres design sig en smule fra de energidrikke, man finder i kølemontrerne herhjemme. For flere af de kristne læskedrikke har nemlig Jesus billedet eller forskellige bibelvers stående på tværs af dåsen.

Hvad ville Jesus sige til 'Jesus på dåse'? Mia Schmidt-Mikkelsen, som er ungdomspræst i Folkekirken, var ikke selv bekendt med energidrikkene, og hun blev da også selv overrasket, da hun så Jesus på dåse. Det fik hende til at tænke over, hvad Jesus ville sige til, at hans ansigt bliver klistret på en energidrik. Der er en bestemt historie fra biblen, kaldet 'Tempelrensningen', som nogle vil tolke som en kritik af kommercialisering af religion, forklarer hun.

- Den handler om, at folk handler på tempelpladsen, og det bliver Jesus sur over. Så han vælter de boder de sidder ved, og i biblen står der skrevet at han siger: 'Mit hus skal kaldes et bedehus. Men I gør det til en røverkule', fortæller Mia Schmidt-Mikkelsen. Hun tilføjer, at selvom der kan være et marked eller behov for det i USA, er ens gudsforhold i den protestantiske forståelse noget, man har mellem sig selv og Gud.

- I protestantisk tradition lægges der ofte vægt på det personlige forhold mellem menneske og Gud, uddyber hun. Budskabet fra flere af virksomhederne er at skabe synlighed omkring sin tro og dele den med andre. (© Yahweh)Du kan ikke finde de kristne energidrikke i kølemontren herhjemme. Ifølge Richard Gyrd-Jones, som er lektor på Center for Marketing på CBS, er det er ikke helt overraskende, at religiøse budskaber præger markedsføring især i USA.

- Religion tilbyder en god fortælling omkring sig selv i en større sammenhæng. Den placerer forbrugeren i noget, som er større og meningsfuldt - i det her tilfælde Gud og Guds kærlighed, fortæller han. Men selvom 'den gode fortælling' kan sælge energidrikke til nogle, er der også en klar risiko for, at det giver bagslag for virksomheden.

- Der er en risiko for, at det bliver opfattet som en kynisk kommercialisering af Gud og Guds budskab, når man laver profit på noget religiøst, uddyber Richard Gyrd-Jones. Og den skepsis, er også noget, som vægter hos Mia Schmidt-Mikkelsen. I hendes arbejde som ungdomspræst i Folkekirken, arbejder hun med at gøre Folkekirken mere tilgængelig for unge - blandtMen hun tvivler på, at en energidrik vil gå hen og blive en del af det arbejde.

-Altså, på TikTok skal man ikke betale for at stille et spørgsmål. Vi er der jo, for at kunne tilfredsstille en tros nysgerrighed fra de unge. Vi insisterer på at lave kirke der, hvor der er mennesker. Jeg kan ikke lige se hvordan en energidrik kan tilfredsstille en tros nysgerrighed uden det tenderer til at blive en røverkule.

Hvorvidt 'Berry Blessed' eller 'Preachin' Peach' har kursen mod Danmark, er der dog intet, der tyder på





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