Religionshistorikeren Mikael Rothstein er tilbage i offentligheden: 'Vi smider guld væk'

Efter en periode med relativ stilhed er religionshistorikeren Mikael Rothstein igen aktiv i den offentlige debat. I et nyt interview reflekterer han over sin forskning, sit forhold til det jødiske samfund og sit syn på religionens rolle i samfundet. Rothstein, kendt for sin kritiske tilgang til religion, vender tilbage til Det Jødiske Samfund, drevet af bekymring over stigende antisemitisme og et ønske om at bidrage til det jødiske fællesskab.

Der har været stille omkring Mikael Rothstein i offentligheden i en del år, men nu er religionshistorikeren tilbage. Religionshistorikeren Mikael Rothstein var i 1990’erne og 2000’erne en fremtrædende stemme i den offentlige debat omkring nye religioner, blandt andet med bogen 'Gud er blå'. Han er en religionsforsker af typen, der ikke abonnerer på Grundtvigs ord om, at 'han har aldrig levet, som klog på det er blevet, han først ej havde kær'. Rothstein har ikke kærlighed til det fænomen, som han har brugt hele sit arbejdsliv på at studere. Der har været stille i offentligheden omkring Rothstein i en del år, hvor han blandt andet har kastet sig over studiet af et indfødt folk på Borneo, men han er her endnu – stadig skarp og velformuleret, stadig rationalist, om end med et anstrøg af alderens mildhed. Det fremgår af to podcasts fra Det Jødiske Samfund i Danmark, hvor Michael Rachlin, redaktør af Jødisk Orientering, har interviewet Rothstein.

Mikael Rothstein er opvokset i et sekulært, jødisk hjem og har gået på Carolineskolen, hvor han som den første dreng i skolens historie valgte ikke at få bar mitzvah, den jødiske konfirmation. Siden meldte han sig ud af Det Jødiske Samfund. Nu har han meldt sig ind igen, og det er anledningen til samtalen, som er ualmindeligt interessant. Første del af podcasten handler om Rothsteins karriere som religionsforsker, mens anden del fokuserer på Rothsteins forhold til det jødiske.

Han vil ikke kaldes religionskritiker, men skelner skarpt mellem sin forskning, hvor han gennem mange år har 'pillet mange religioner fra hinanden for at forstå, hvad de består af', og sit samfundsmæssige engagement, hvor han er kritisk over for religionens rolle i samfundet. Det er interessant at få en position, man er dybt uenig i, formuleret så skarpt. Jeg er langtfra overbevist om, at dissektion er den eneste eller den bedste måde at forstå en religion på; en obduktion siger jo heller ikke alt om et menneske. Og endnu mere interessant er det at høre, hvordan Rothstein oplevede, at hans metode kom til kort på Borneo, hvor han under et ritual opdagede, at han måtte 'gå med' for at kunne rumme den forståelse af verden, de mennesker gav udtryk for. En opdagelse, der dog tilsyneladende ikke har influeret på hans indgang til religion i øvrigt. Rothsteins tilbagevenden til den offentlige debat er således både en refleksion over hans forskningsmetoder og et udtryk for hans bekymring over stigende antisemitisme. Han ser behovet for at bidrage til det jødiske fællesskab, selvom han fortsat er kritisk over for mange af dets religiøse aspekter.

Når Rothstein har genindmeldt sig i Det Jødiske Samfund, er det altså ikke på grund af en pludselig religiøs vækkelse. Det handler om den stigende antisemitisme, om at han gerne vil lægge sit lod i kurven og fylde i en sammenhæng, hvor han føler sig hjemme. Han kan ikke lide ritualer og religiøse fester og føler sig kvalt i dem. Han kan ikke fordrage den ramme, der sættes, men i jødiske sammenhænge føler han sig friere. 'Personligt har jeg ikke brug for dem, men som samfund og kultur smider vi guld væk, når vi fortynder det', lyder det fra Rothstein. Hans holdning afspejler en kompleksitet, hvor intellektuel distance til religion kombineres med en følelse af tilhørsforhold og et ønske om at bidrage til bevarelsen af jødisk kultur og identitet i en tid med stigende udfordringer.





