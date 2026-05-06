Rekordmængde affald indsamlet under Danmarks Naturfredningsforenings årlige kampagne

Over 200.000 danskere deltog i en landsdækkende indsamling, hvor mere end 120 ton skrald blev fjernet fra naturen. Storm og sne har bidraget til den øgede mængde affald, og foreningen advarer om, at samfundet producerer for meget affald.

Under Danmarks Naturfredningsforening s årlige affaldsindsamling samlede frivillige mere end 120 ton skrald. Det fremgår af en pressemeddelelse fra foreningen, der understreger, at det registrerede tal kun er en del af det samlede affald.

Ifølge foreningen er det reelle antal sandsynligvis endnu højere. Skoler, virksomheder, foreninger og privatpersoner deltog i indsamlingen, hvor omkring 200.000 børn og voksne samlede skrald i hele landet fra mandag den 13. april og en uge frem. Præsident for Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding, finder det bekymrende, at man på en enkelt uge kan indsamle mere end 100 ton affald i naturen.

Hun mener, at samfundet producerer for meget affald, og så længe det fortsætter, vil der fortsat blive fundet affald i naturen og på gaderne. Storm og sne har også spillet en rolle i den øgede mængde affald. I 2023 blev der indsamlet 80 ton affald, men i år er tallet steget. Ifølge foreningen skyldes det ikke kun, at flere danskere deltog i indsamlingen, men også kraftig storm i april, der spredte skrald ud i det danske landskab.

Store mængder sne i januar og februar kan også have indkapslet affald og forhindret tømning af skraldespande. Blandt det indsamlede affald var der plastikposer, cigaretskodder og takeawayemballage. Der blev dog også fundet nogle usædvanlige genstande, herunder valgplakater, et toiletbræt og en mønt fra 1928. Maria Reumert Gjerding udtrykker sin forbløffelse over, hvad der blev fundet i år, og hvordan det er endt i naturen.

Affaldsindsamlingen har været en årlig begivenhed siden 2006 og finder næste år sted i uge 15





