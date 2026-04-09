Rejsen gennem dansk børnepsykiatri: Fra psykopati til miljøskade

En fascinerende rejse gennem historien om dansk børnepsykiatri. Artiklen dykker ned i udviklingen af diagnoser og behandlingsmetoder, med fokus på en 7-årig drengs indlæggelse i 1942 og det skift i forståelsen af børns psykiske helbred, der fulgte.

Jeg er studerende og studentermedhjælper i Videnskab.dk's video- og podcastafdeling, og har været det siden august 2025. Jeg studerer TV- og Medietilrettelæggelse på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København. Denne artikel dykker ned i en fascinerende og tankevækkende rejse gennem dansk børnepsykiatri s historie, med fokus på udviklingen af diagnoser og behandlingsmetoder. Vi tager udgangspunkt i 1942, hvor den 7-årige Erik indlægges på Rigshospitalets afdeling for børnepsykiatri .

Han er mistænkt for at være psykopat, en diagnose der i datidens børnepsykiatri havde en helt anden betydning end i dag. Denne indlæggelse åbner op for en dybere forståelse af, hvordan børns psykiske helbred blev og bliver forstået og behandlet. Denne historie illustrerer skiftet fra fokus på arvelighed og medfødte karaktertræk til en erkendelse af miljøets betydning for et barns udvikling. \I 1942 var diagnosen psykopati langt fra det, vi kender i dag. Den omfattede en bred vifte af adfærdsmønstre, og Erik, med sine problemer i skolen, indelukkethed, rastløshed, neglebidning og onani, blev mistænkt. Det er vigtigt at huske, at børns psykiske lidelser dengang blev set gennem et helt andet filter end i dag. Behandlingen var ofte baseret på observation og forsøg på at ændre barnets miljø. Lægerne på Rigshospitalet vurderede hurtigt, at Erik ikke var psykopat, men valgte i stedet diagnosen 'miljøreaktion'. Denne diagnose repræsenterede et paradigmeskifte inden for børnepsykiatrien, hvor man begyndte at anerkende miljøets betydning for et barns psykiske trivsel. Eriks baggrund, med skilsmisse og en mor, der beskyldte faren for at være psykopat, var sandsynligvis medvirkende til hans udfordringer. Denne nye forståelse markerede et skift fra fokus på medfødte psykopatiske træk til en erkendelse af miljøets indflydelse. Det er et vigtigt perspektiv at have med, når vi betragter, hvordan børnepsykiatrien har udviklet sig. \Podcasten Brainstorm fra Videnskab.dk dykker dybere ned i denne spændende historie. I podcasten undersøges spørgsmål som: Hvad gik paradigmeskiftet fra psykopati til miljøskade ud på? Hvem var de børn, der havnede i Danmarks allertidligste børnepsykiatri? Og hvad kan børnepsykiatriens historie lære os om den psykiatri, vi har i dag, hvor vi i høj grad fokuserer på hjernekemi og gener for at forstå og forklare psykiske lidelser? I dag er diagnoser som ADHD og autisme almindelige, men det har ikke altid været tilfældet. Brainstorm giver os et indblik i de tidlige metoder og tankegange, der formede børnepsykiatrien. Podcasten giver lytterne en unik mulighed for at forstå, hvordan vi er kommet til den moderne forståelse af børns psykiske helbred.





