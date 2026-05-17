Reimer Bo Christensen kritiserer brutalistisk byggeri i Thisted midtby

Reimer Bo Christensen, journalist og forfatter, har kritiseret byggeriet omkring den historiske kirke i Thisted for at være for grim brutalisme. Han mener, at brutalismen, en arkitektonisk stil fra 1950'erne, slet ikke hører til i Thisted midtby. Christensen har fået støtte fra mange, der deler hans holdning, og han har været overrasket over reaktionerne. Jens Tilma, ny formand for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, anerkender kritikken og understreger, at der altid er mange hensyn at balancere, når der bygges nyt i byen.

Da journalist og forfatter Reimer Bo Christensen for nylig besøgte sin barndomsby Thisted, blev han forarget over synet af Thisted Kirke, der ligger side om side med nogle nyere lejlighedsbyggerier i Frederiksgade og et shoppingcenter. Brutalisme er en arkitektonisk stil fra 1950'erne, kendt for rå, geometriske former og brugen af ubehandlet beton, og Christensen mener, at den stil slet ikke hører til i Thisted midtby. Han flyttede fra Thisted som 21-årig, men besøger stadig sin hjemby i ny og næ.

Ved sit seneste besøg lagde han vejen forbi byens museum, som sidste år genåbnede efter en omfattende renovering. Her blev han imponeret over, hvordan stedet havde bevaret sin sjæl og historie, samtidig med at det var blevet moderniseret. Men begejstringen forsvandt, da han senere bevægede sig rundt i Thisted og fik øje på de sorte lejlighedsbygninger, der lå klods op ad Thisted Kirke. Christensen skrev blandt andet: 'Bag J.P.

Jacobsens grav og den smukke Thisted kirke er opført et brutalistisk monster i beton. Så det med sikkerhed skæmmer byens sjæl.

' Mange kommenterede, at de delte hans holdning. Jens Tilma, der blev ny formand for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget efter kommunalvalget sidste år, anerkender kritikken af blandt andet shoppingcenteret i Thisted og understreger, at der altid er mange hensyn at balancere, når der bygges nyt i byen. Det skal have en sammenhæng med resten af byen og være til at bruge





