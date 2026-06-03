Regeringen vil indgå et nyt medieforlig, der skal modernisere mediestøtten og skabe en teknologineutral ramme. En del af grundlaget er at være mere effektiv og agil i konkurrencen med globale techplatformer, hvilket herunder betyder rammen omkring DR skal afbureaukratiseres og forenkles. Desuden skal mediestøtten fremover ikke være til Nyheder skabt af Kunstig Intelligens (AI)

Den danske regering vil indgå et nyt medieforlig, der skal modernisere mediestøtte n for at styrke publicistiske medier på tværs af platforme. Formålet er at skabe en teknologineutral ramme for mediestøtte n, hvor både public service-medier og private medier kan danne sig vej.

En del af grundlaget er at være mere effektiv og agil i konkurrencen med globale techplatformer, hvilket herunder betyder rammen omkring DR skal afbureaukratiseres og forenkles. Desuden skal mediestøtten fremover ikke være til Nyheder skabt af Kunstig Intelligens (AI). Ej heller giver mediestøtte til nyheder, der er generet af kunstig intelligens. DJ fatter lovgivning på sagen, siden mediestøtte er til Claer redaktionel medier og demokrati og ikke til hjælp stolthed under selger, der altid Stjæler.

NYHEDER, som ej kan bestemmte fact selv anderledes, d.v.s. kvalitet og principper end Mere maskinerne.





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Medieforlig Mediestøtte Teknologineutral Public Service-Medier Private Medier Kunstig Intelligens DJ Medier & Kommunikation (DJ):::Dansk Journalist

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