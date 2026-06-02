Regnen kommer til Danmark i denne uge - kraftigt og sjasket dansk sommervejr

Regnen kommer til Danmark i denne uge, og det kan være kraftigt. En varmfront passerer landet fra sydlig retning og sender temperaturerne i vejret i løbet af eftermiddagen. Flere steder vil det være omkring 22-23 grader, og lokalt kan termometret kysse de famøse 25 sommergrader.

Folket og landet har savnet det: Regnen kommer til Danmark i denne uge. Det kan være kraftigt, med et brag eller to. Tirsdag begyndte bygerne over nordlige og vestlige Jylland, og lokalt kan der opstå tordenbyger.

En varmfront passerer landet fra sydlig retning og sender temperaturerne i vejret i løbet af eftermiddagen. Flere steder vil det være omkring 22-23 grader, og lokalt kan termometret kysse de famøse 25 sommergrader. Natten til onsdag bliver varm, omkring 15-17 grader. Det er kimen til de næste par dages vejr, som vil blive styret af et lavtryk ved De Britiske Øer.

Lavtrykket sender lun og fugtig luft op mod Danmark. Samtidig er luften ustabil, så der kan komme kraftige byger i forbindelse med, at flere fronter skal passere os. Med andre ord: Vi får ingredienserne til opskriften på fugtigt og sjasket dansk sommervejr i ugens løb. Betyder det så torden?

Årets første skybrud? Onsdag begynder måske med lidt sol i nordøst, men skyerne tager hurtigt over, for en front skal passere landet og bringe udbredt regn med sig. Temperaturen holder sig omkring 14-20 grader, og nattetemperaturen holder sig tocifret - omkring 13-14 grader. Onsdagskortet ser relativt harmløst ud, men særligt ud mod eftermiddagen kan der udvikle sig kraftige byger i forbindelse med frontpassagen.

Vestdanmark får mest nedbør, mens prognoserne for den østlige del af landet stadig er uklare i forhold til mængden af nedbør, som falder - eller hvor. Den vejrsituation, vi går ind i, er en ret drilsk én af slagsen. Bygerne kan pludseligt boble op og lokalt blive ret kraftige, uden meget tid til at forberede sig på udfaldet. Den seneste DMI-prognose viser en bygeaktivitet torsdag, hvor bygernes placering ikke er til at forudsige.

Så der er ikke andet end at holde øje med himlen og tjekke vejrudsigten, inden du går ud under åben himmel





