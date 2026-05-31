Regnemaskin-kampen i regeringsforhandlingerne: Hvem får adgang til Finansministeriets magtcentrum?

Intense regeringsforhandlinger på Marienborg kredser om adgangen til Finansministeriet og dets regnemaskiner. Lars Løkke Rasmussen kæmper for at Moderaterne får en fast plads ved økonomistyringscentret, mens både De Radikale og SF kræver indflydelse. Artikkelen analyserer de potentielle konsekvenser af at gøre Løkke til finansminister for koalitionen, Enhedslisten og Socialdemokratiets interne stabilitet, samt de spekulationer om Mette Frederiksens efterfølger, der bliver aktiveret.

Fire partiledere er i øjeblikket indviklet i intense regeringsforhandlinger ved Marienborg, en herregård nord for København. Disse forhandlinger er en direkte følge af folketingsvalget den 24. marts, der satte en stopper for den tidligere SVM-regering.

Lars Løkke Rasmussen, leder af Moderaterne, har pointeret en væsentlig mangel ved den afgåede regering: hans parti havde utilstrækkelig adgang til Finansministeriet og dets økonomiske redskaber. Mens et socialdemokratisk medlem sad i Finansministeriet, var Venstres repræsentanter økonomiministre, og Moderaternes ministre manglede de nødvendige værktøjer til at drive strukturelle reformer frem. Dette skal rettes op på i den kommende koalitionsregering, som ifølge Løkke skal gennemføre omfattende økonomiske og samfundsmæssige reformer.

Behovet for at sikre alle fire forventede regeringspartier (Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Moderaterne og Radikale Venstre - ofte kaldet SSFMR-regeringen) adgang til Finansministeriets regnemaskiner og politiske magt er derfor centralt. Magt i politik handler ikke kun om tal, men også om forberedelse og evnen til at kontrollere de store, besværlige beslutninger. Puslespillet om, hvem der får adgang til Finansministeriets bedste regneark og økonomiske eksperter, skal løses, før den nye regering kan danne og fungere effektivt.

I denne handling findes den største spænding lige nu mellem Moderaterne og De Radikale, da de begge søker at sikre deres drømme om at have indflydelse på den finansielle planlægning og reformprocessen. Ifølge flere kilder har Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen udpeget Finansministeriet som deres ultimative mål. Denne post, med sit symboltunge hjem i Den Røde Bygning fra 1721 ved Christiansborg Slot, har Løkke tidligere beklædt, mens en medlem af Venstre var statsminister.

Traditionelt har statsminister og finansminister tilhørt det samme parti. Set i det lys ser det ud til, at en socialdemokrat - formentlig den nuværende finansminister Nicolai Wammen - vil blive bekræftet i posten, hvilket gør Løkkes ambitioner svære at realisere. SF's formand Pia Olsen Dyhr, der tiltænkes posten som økonomiminister (eller eventuelt erhvervsminister), matcher dog Løkkes krav om at få finansministerposten for at sikre sin partis indflydelse.

Dette gør forhandlingsforløbet yderligere kompliceret, da begge parter stiller tilsvarende krav, hvilket potentisk lader proces stå stille medmindre der findes en Compromiss. Den konkrete udvikling er dog uafklaret, så længe forhandlingerne på Marienborg er lukkede for omverdenen. At gøre Lars Løkke Rasmussen til finansminister har imidlertid været vurderet som en strategisk gevinst med betydelige konsekvenser.

Først og fremmest ville det styrke Moderaternes position i regeringen, eftersom Finansministeriet har spillet en mere og mere central rolle i politiske processer gennem de seneste årtier. Som finansminister ville Løkke kunne sætte tone og tempo for reformdagsordenen og udøve stor indflydelse over alle store beslutninger, selv om regeringsgrundlaget bind alle partier. For det andet ville en Løkke som finansminister blive en nøglepartner for Enhedslisten, som udgør det parlamentariske grundlag for en SSFMR-regering.

Dette kunne Dog også føre til hårde og konfliktfyldte møder mellem Løkke og Enhedslistens politiske leder, Pelle Dragsted, med regeringens overlevelse som den yderste konsekvens, hvis de ikke kunne blive enige. For det tredje har det betydelige interne politiske konsekvenser for Socialdemokratiet, hvisstatsminister Mette Frederiksen overlader finansministerposten til Moderaternes formand. Det ville blive fortolket som et tegn på, at Socialdemokratiet anno 2026 er et markant svagere parti end før.

Det vil også varse en ny bølge af spekulationer om, hvem der skal efterfølge Mette Frederiksen som partiformand. To navne er allerede i opposition: den nuværende finansminister Nicolai Wammen og justitsminister Peter Hummelgaard. Hvis Socialdemokratiet mister Finansministeriet, skal Frederiksen omplacere både Wammen og Hummelgaard og finde nye roller for dem i den nye regerings hierarki, hvilket vil blive grundigt analyseret og debatteret både i medierne og - ikke mindst - internt i Socialdemokratiet.

Imens har Lars Løkke Rasmussen allerede ifølge forlydender begyndt at regne på reformer og placeringer, og der cirkulerer informationer om, at den radikale leder Martin Lidegaard sigter efter en ministerpost - måske som klima- og energiminister, men måske snarere som erhvervsminister i en udvidet og mere magtfuld udgave af dette ministerium. Til trods for de mange oplysninger, der cirkulerer, vurderer mange analytikere og kilder, at det nok ikke bliver sådan, at Løkke får Finansministeriet, få dage før den endelige regeringsaftale forventes.

I stedet tale mange for alternative modeller, der skal sikre både Moderaterne og De Radikale en betydelig indflydelse på regeringens økonomiske og reformpolitiske arbejde, uden nødvendigvis at kræve den allerhøjeste finanspost. En sådan model kunne involvere, at De Radikale får et stærkt erhvervsministerium med et splittet og mere magtfuldt ansvarsområde, eller at der skabes nye koordinationsmekanismer eller særlige ministerposter, der sikrer alle fire partier direkte adgang til at træffe beslutninger om finanspolitiske forslag.

Disse forhandlinger er derfor ikke kun om ministerposter, men om, hvordan magt og indflydelse fordeles i den kommende regering, og hvordan den skal kunne gennemføre en ambitiøs reformdagsorden, der på en gang tilgodeser Moderaternes og De Radikales krav om at være med i den centrale økonomiske planlægning og samtidig respekterer Socialdemokratiets ogSF's position som de større partier i koalitionen. Udfaldet af disse forhandlinger vil således afgøre, ikke kun hvilke personer der sidder i regeringen, men også, hvilken politisk retning Danmark vil tage de næste fire år





