Regn, ulykker og politisk afgang: Seneste nyt fra Midt- og Vestjylland

Juni har været den vådeste måned i år, især i Midt- og Vestjylland. Samtidig har regionen set en museum-nominering, en politikers afgang, en trafikulykke og en brand. Læs de seneste lokale nyheder.

Juni har indtil videre været den vådeste måned i år med 43,9 millimeter regn på landsplan, hvilket overhaler februars 41,9 millimeter. Der er dog store regionale forskelle, og især Midt- og Vestjylland har fået mere end gennemsnittet.

Alle 13 midt- og vestjyske kommuner ligger over landsgennemsnittet. Regnmængderne har betydning for sneglebestanden, der kan eksplodere, og haveejere opfordres til at handle i tide. De våde forhold har også konsekvenser for landbruget, da markerne er vandmættede, og mange afgrøder risikerer at rådne. Vejrmæssigt begynder søndagen med enkelte byger, men i løbet af dagen kommer der lidt sol, og de fleste steder vil det være tørt.

I kulturverdenen blev Kaj Munks Præstegård, en del af Ringkøbing Fjord Museer, forbigået til prisen som Årets Europæiske Museum. En udstilling i præstegården havde vakt international opmærksomhed og var derfor nomineret. Prisen gik til et andet museum, men nomineringen er alligevel en stor anerkendelse. Kaj Munks Præstegård er kendt for sin formidling af digterpræsten Kaj Munks liv og værk.

Politisk har den tidligere Venstre-minister og mangeårige folketingsmedlem Torsten Schack Pedersen meddelt, at han forlader dansk politik. Han har været en markant skikkelse i Venstre og har siddet i Folketinget i mange år, hvor han blandt andet har været minister for kirkeministeriet. Hans afgang vækker opsigt i lokale kredse, og flere kolleger har udtrykt respekt for hans mangeårige arbejde. Der har også været en del trafikale hændelser i regionen.

En større transport af elementer fra Give til Hvide Sande har vakt undren, da elementerne efterfølgende skal sejles til Spanien og tilbage igen. Ejeren har forklaret, at det skyldes logistiske årsager og behovet for specialiseret behandling i udlandet. Lørdag aften skete et færdselsuheld lidt syd for Brande. En bil forsøgte at undgå et dyr, men endte med at rulle rundt flere gange.

Bilen led store skader, og føreren, en kvinde, blev kørt på sygehuset til tjek. Vagtchef Andreas Andersen fra Midt- og Vestjyllands Politi oplyser, at hun er uden for kritisk tilstand. Uheldet skete på en landevej, og politiet undersøger omstændighederne. Samme aften brød en skorsten i brand i et rækkehus i Holstebro.

Meldingen kom klokken 21.24. Det var en nabo, der opdagede branden og forsøgte at banke på. Politiet, brandvæsenet og en ambulance var til stede, men det viste sig, at ingen var hjemme. Branden blev hurtigt bragt under kontrol, og ingen personer kom til skade.

Vagtchefen oplyser, at brandårsagen endnu er ukendt, men at skorstenen sandsynligvis er årsagen. Brandvæsenet har efterfølgende foretaget eftersyn. Samlet set har weekenden budt på flere hændelser i Midt- og Vestjylland, både vejrmæssigt og i form af uheld og brand. Myndighederne opfordrer til agtpågivenhed i trafikken og ved brug af ildsteder





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