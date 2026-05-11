regn iinamiende vejsundskaber iweekenden

Mandag byder på store vejrforskelle i landet, hvor især den østlige del får mere end 5 mm regn, mens der kun falder mellem 5 og 15 mm om dagen.

Ifølge DMI kan der flere steder falde mellem 5 og 15 millimeter regn, mens enkelte områder lokalt kan få endnu mere. Mandag byder nemlig på markante vejrforskelle landet over, hvor især de østlige egne får store mængder regn, mens solen flere steder titter frem i vest.

Særligt Sjælland, Lolland og Falster bliver ramt af de største nedbørsmængder, og også Fyn og Bornholm kan se frem til en våd start på ugen. Mens regnen præger den østlige del af landet, bliver vejret mere blandet i Vestdanmark. Her vil dagen byde på vekslende skydække og perioder med sol, men der kan også komme lokale byger i løbet af eftermiddagen. Derfor er vejrudsigten kærkommen for naturen og haverne, selvom mange nok hellere havde set regnen falde om natten.

Mandag ligger de fleste steder mellem 7 og 12 grader, og resten af ugen ventes temperaturerne generelt at holde sig omkring 10 til 15 grader. Tirsdag bevæger et lavtryk sig nordpå omkring Gotland, og det sender kølig luft ind over Danmark fra nordvest. Tirsdag findes først lidt eller nogen sol flere steder, men i løbet af aftenen bliver det mere skyet vestfra med regn i dele af Jylland.

Onsdag begynder gråt og regnfuldt i den østlige del af landet, mens resten af Danmark kan få perioder med sol afbrudt af spredte byger. Torsdag bliver endnu en ustadig dag med risiko for byger flere steder. Lokalt kan bygerne udvikle sig med både hagl og torden, men der vil også være perioder med sol.





