Regionalt overblik: Politikere aflyser, silobrand, varmerekord og frieri

En samling af ugens lokale nyheder: Politisk fravær ved Skivemødet, hændelser i Herning og Tarm, varmt vejr, EU-godkendt fusion, håndboldtalent og et romantisk frieri.

Flere prominente politikere har meldt afbud til Skivemødet , da de i stedet deltager i regeringsforhandlingerne. Formanden for Skivemødet er ikke bekymret; tværtimod tror han, at fraværet kan føre til flere gode historier.

I andre nyheder er en 17-årig håndboldspiller, Mikkel Mewdom, blevet optaget i Bjerringbro-Silkeborg Håndbolds førsteholdstrup. Klubben udtrykker stor tro på ham, og Mikkel selv er glad for muligheden. På et værtshus i Tarm opstod der onsdag aften et voldsomt slagsmål mellem seks mænd. En 22-årig mand blev slået i hovedet to gange og sparket, mens han lå på gulvet.

Politiet anholdt en 19-årig mand, som blev lettere opfarende ved anholdelsen, og han blev anbragt i detentionen i Holstebro. Han blev løsladt torsdag morgen. I en anden hændelse brød en silo i brand på en landejendom nær Lund ved Herning. Siloen havde været ubrugt i længere tid og stod tom.

Indsatsleder Anders Gjørret fra Brand & Redning Midtvest oplyser, at der kom røg fra toppen. Varm luft strømmer ind over landet fredag med temperaturer op til 25-26 grader i Jylland. Efter en klar nat falder temperaturen til mellem 3 og 5 grader, men allerede formiddagen vil mange steder nå over 20 grader. Der er risiko for lokale kraftige byger med torden over Sønderjylland, Fyn og Sjælland.

EU-Kommissionen har godkendt fusionen mellem Arla Foods, det tyske DMK Group og det hollandske DOC. Fusionen skaber Europas største andelsmejerikoncern. Arla forarbejder årligt 13,7 milliarder kilo mælk, DMK 5,3 milliarder, og DOC består af 600 producenter. Ifølge EU påvirker fusionen ikke væsentligt konkurrencen.

På ostefronten vandt Gammel Knas publikumsprisen ved Danmarks Bedste Ost i Nykøbing Falster. Osten produceres hos Nr. Vium Mejeri ved Videbæk. Den franske dommer Alexandre Renault kaldte den en mesterost med alt, hvad man kan ønske sig.

Endelig blev et besøg til standupshow med komikeren Anders Wortmann en uforglemmelig oplevelse for Louise Juul Høy og kæresten Mikkel. Under showet blev parret hevet op på scenen, hvor Mikkel friede til Louise. Det var en overraskelse og en stor oplevelse for dem begge





