Region Syddanmark lancerer kampagne for at nå udsatte kvinder til mammografi-screening

Region Syddanmark har indledt en ny oplysningskampagne rettet specifikt mod sårbare og udsatte kvinder i alderen 50-69 år, som ikke dukker op til tilbudte mammografi-screeninger. Kampagnen, der lanceres i samarbejde med kommuner og organisationer som værestedet Reden, ønsker at øge dækningen og forebygge dødelig brystkræft ved at nå de kvinder, der pga. sociale forhold ikke benytter den tilbudte undersøgelse. Sygeplejerske Julie Christine Jensen fra Reden forklarer, hvorfor mange kvinder på værestedet undlader at møde op, og beretter om positive erfaringer med at ledsage kvinder til screening.

Julie Christine Jensen er sygeplejerske på værestedet Reden , hvor hun både fysisk og psykisk kommer tæt på de udsatte kvinder . Undersøgelsen kan redde liv, fordi den opdager kræften, før man selv mærker den, men mange kvinder i Region Syddanmark dukker ikke op til screeningen, der bliver tilbudt kvinder mellem 50 og 69 år.

Der er cirka 600 brugere tilknyttet Reden, hvor man kan få et måltid mad, et bad og samvær med andre. Julie Christine Jensen er sygeplejerske på værestedet, som er en del af KFUKs sociale arbejde. Det vil regionen nu gøre noget ved med en kampagne, der er målrettet sårbare og udsatte kvinder - for det er især dem, der bliver væk. Jeg tror, kvinder mangler oplysning, og jeg tror, kvinder er bekymrede.

Og den målgruppe, vi repræsenterer, kommer ikke afsted og bliver screenet, siger Mette Guul. Reden er et anonymt værested for kvinder over 18 år. Stedet har cirka 600 brugere - nogle er misbrugere, andre har været det, nogle er psykisk syge og ensomme. Julie Christine Jensen er sygeplejerske på Reden, og hun møder kvinderne i hverdagen og ved, hvorfor de ikke kommer afsted til mammografi-screeningen, der tilbydes alle mellem 50 og 69 år.

De her kvinder har ikke de samme muligheder som alle os andre. De har ikke kendskab til, hvad en mammografi-screening er, de tjekker ikke deres e-boks - de har ikke transport, og de kender ikke til det med egen-omsorg i forhold til at få tjekket de her ting, siger hun. Det kan Anja, som er bruger af Reden, tale med om.

Hun prøver at passe sine screeninger, men har meldt afbud flere gange, og hun får heller ikke altid åbnet indkaldelsen til screeningen, når den ligger og venter i hendes e-boks. Jeg tænker nej-nej. Jeg magter ikke at åbne de ting, for der ligger kun lort som oftest. Eller også er det sådan nogle ligegyldige ting, hvis man har noget gæld og sådan noget.

Og så ligger der sådan en med mammografi, og det gider man ikke åbne. Sådan tror jeg mange har det - sådan har jeg det selv, siger hun, som er anonym, men hvis identitet er kendt af DR. Anja mener, at det er en rigtig god ide at lave en kampagne, og det gør Julie Christine Jensen også. Hun har oplevet den forskel, det kan gøre at følge en af kvinderne fra Reden til screening.

Hun var bange for, at det gjorde ondt. Hun vidste ikke, hvad det gik ud på, men vi tog afsted sammen, og hun kom ud fra undersøgelsen med armene over hovedet og var ét stort smil. Oplysningskampagnen fra Region Syddanmark er gået i luften i dag og omfatter blandt andet flyers på flere forskellige sprog og samarbejde med kommuner og organisationer som Reden





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Mammografi-Screening Brystkræft Region Syddanmark Udsatte Kvinder Reden Oplysningskampagne

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