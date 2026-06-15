Region Hovedstaden kræver svar fra Movia efter togulykke

Region Hovedstaden beder Movia om at redegøre for håndteringen af nye oplysninger fra Havarikommissionens undersøgelse af togulykken på Gribskovsbanen i april.

Region Hovedstaden kræver svar fra Movia efter alvorlig togulykke på Gribskovsbanen . Region Hovedstaden vil nu bede trafikselskabet Movia om en redegørelse for, hvordan selskabet agter at håndtere de nye oplysninger, der er kommet frem i Havarikommissionen s foreløbige undersøgelse af den alvorlige togulykke på Gribskovsbanen i april i år.

Det oplyser regionsformand Lars Gaardhøj (S). Vi har nu et billede af, hvad der er gået galt, siger Gaardhøj. Regionen er klar til at gøre alt, hvad der skal til, for at undgå, at det sker igen. Hvis det kræver et helt nyt signalsystem, så kommer det til at være så dyrt, at vi har brug for økonomisk hjælp fra staten, understreger han.

Ulykken skete på Gribskovsbanen, hvor et tog af ukendte årsager kørte af sporet og forårsagede omfattende skader. Flere personer kom til skade, og der var store materielle ødelæggelser. Havarikommissionen har i deres foreløbige rapport peget på mulige tekniske fejl i signalsystemet som en af hovedårsagerne. Det er uacceptabelt, at en så alvorlig hændelse kan finde sted.

Vi skal sikre, at passagererne kan føle sig trygge, når de rejser med offentlig transport, siger Gaardhøj. Region Hovedstaden har derfor bedt Movia om at fremlægge en handlingsplan, der adresserer de påpegede mangler. Der er også blevet rejst spørgsmål om, hvorvidt der er behov for en større opgradering af signalsystemet på hele Gribskovbanen. Movia oplyser, at de tager rapporten meget alvorligt og allerede er i gang med at analysere de tekniske data.

Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at forbedre sikkerheden, siger en talsperson for Movia. De foreløbige undersøgelser har vist, at der var problemer med kommunikationen mellem tog og signaler, hvilket kan have været medvirkende til ulykken. Regionen overvejer nu at fremskynde planlagte opgraderinger og søge statslig medfinansiering. Det er en prioriteret opgave at sikre, at den slags ulykker ikke gentager sig, fastslår Gaardhøj





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Togulykke Gribskovsbanen Havarikommissionen Movia Region Hovedstaden

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