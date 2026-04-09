Region Hovedstaden investerer i kvinders sundhed: Tre millioner kroner til en række tiltag

Region Hovedstaden afsætter tre millioner kroner til en række initiativer, der skal styrke kvinders sundhed. Tiltagene omfatter blandt andet abortrådgivning til unge, udvidelse af Sex og Samfunds præventionsklinik og psykologhjælp til ufrivilligt barnløse. Selvom initiativerne er velkomne, er der bekymringer for, om pengene rækker.

Styrket abortrådgivning til unge, en ekstra åbningsdag på Sex og Samfunds prævention sklinik samt psykologhjælp til ufrivilligt barnløse er blandt de initiativer, der nu får økonomisk støtte i Region Hovedstaden . Politikerne har besluttet at afsætte tre millioner kroner til seks specifikke tiltag, der skal styrke indsatsen for kvinders sundhed .

Initiativerne kommer som en reaktion på behovet for bedre støtte og hjælp til kvinder i forskellige livssituationer og med forskellige sundhedsmæssige udfordringer. Henriette Svarre Nielsen, overlæge og professor, understreger dog, at pengene, selvom de er et skridt i den rigtige retning, ikke kan rette op på årtiers manglende investeringer i området. Hun peger på behovet for langt større og mere omfattende investeringer for at opnå en reel forbedring af kvinders sundhedstilbud. Dette understreger vigtigheden af en langsigtet strategi og en fortsat opmærksomhed på kvinders sundhed. \Initiativerne omfatter en række forskellige områder inden for kvinders sundhed. Blandt andet vil der blive afsat midler til at udvide abortrådgivningen for unge mellem 15 og 18 år. Derudover vil Sex og Samfunds rådgivnings- og præventionsklinik få flere ressourcer, hvilket vil føre til en udvidelse af åbningstiderne og dermed bedre tilgængelighed for kvinder, der har brug for præventionsvejledning og andre sundhedsydelser. Et andet vigtigt initiativ er tildelingen af midler til psykologhjælp til unge kvinder, der kæmper med ufrivillig barnløshed. Dette initiativ anerkender den følelsesmæssige belastning, der kan være forbundet med fertilitetsproblemer, og tilbyder den nødvendige støtte til at håndtere disse udfordringer. Desuden vil der blive investeret i et online genoptræningsforløb, et dialogværktøj for kvinder og læger om efterfødselsunderliv samt en udvidelse af rådgivningstelefonen 'Endofonen', der rådgiver om blandt andet endometriose og andre kvindesygdomme. Disse initiativer er blevet valgt på baggrund af anbefalinger fra patienter, pårørende og politikere, hvilket sikrer, at de er rettet mod reelle behov og udfordringer.\Flere aktører, herunder patientforeninger som Endometriose Fællesskabet, udtrykker dog bekymring for, om pengene vil være tilstrækkelige. Anne Hovmøller fra Endometriose Fællesskabet er bekymret for, om de afsatte midler vil være tilstrækkelige til at sikre en tilfredsstillende kvalitet af rådgivningen. Særligt udvidelsen af rådgivningstelefonen 'Endofonen' vækker bekymring, da den skal dække et bredt spektrum af kvindesygdomme. Sofie de Bretteville (S), næstformand i sundhedsudvalget i Region Hovedstaden, understreger dog, at pengene er afsat med det formål at styrke kvaliteten af sundhedstilbuddene. Hun er ikke bekymret for pengenes rækkevidde, men udelukker ikke, at der kan blive behov for yderligere økonomisk støtte i fremtiden. Hun påpeger, at hvis der viser sig at være en større efterspørgsel efter tilbuddene end forventet, vil politikerne være parate til at overveje en udvidelse af midlerne. Desuden er det værd at bemærke, at det ikke kun er i Region Hovedstaden, at der investeres i kvinders sundhed. Regeringen har også afsat midler til formålet på nationalt plan, hvilket vidner om en øget erkendelse af vigtigheden af at prioritere kvinders sundhed





Kvinders Sundhed Abortrådgivning Prævention Psykologhjælp Region Hovedstaden

