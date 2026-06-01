Regine Mai besteeger Mount Everest og ny regering dannet i Danmark

Nyhedsoversigt: Regine Mai har besteget Mount Everest som den yngste dansker nogensinde. Der er dannet en ny regering efter folketingsvalget, og Mette Frederiksen har informeret kongen. Flere restauranter fik deres første michelinstjerne. Yderligere dækkes resultater fra Giro d'Italia, Champions League og håndbold, samt politimyndigheders hodTak over bandeleder og stigning i tyverier fra Rumænien.

Den 20. maj besteget den 24-årige Regine Mai verdens højeste bjerg, Mount Everest , og blev dermed den yngste dansker nogensinde til at nå toppen. Ekspeditionen krævede flere års intens forberedelse og målrettet træning.

Hendes mor, Rikke Mai, har været en væsentlig støtte gennem hele processen og fulgte med via en GPS-tracker under selve bestigningen. Næsten ti uger efter folketingsvalget er der nu dannet en ny regering i Danmark. Kongelig undersøger Mette Frederiksen ankom til kongeskibet Dannebrog for at meddele kongen om, at hun har dannet en regering. Det politiske indhold og regeringsgrundlaget forventes at blive præsenteret tirsdag.

Flere danske restauranter modtog deres første michelinstjerne i en uddeling i Tivoli. Lille Mølle i København var den første, derefter fulgte Akme, og til sidst blev Bach og Nurup fra Aalborg kaldt på scenen. Enhedslistens Pelle Dragsted forlod regeringsforhandlingerne på Marienborg uden at komme med mange ord, og alle partier har nu forladt forhandlingerne. TV 2 Sports reporter Jacob Qvirin Petersen er i Jakarta for at dække den legendariske Indonesia Open badmintonturnering og beskriver stemningen i den mytiske Istora Arena.

To mænd er indlagt med mindre skader efter en stor eksplosion i Ta' Lourdes fyrværkerifabrik på Malta, ifølge avisen MaltaToday. Danskeren Jonas Vingegaard er vinderen af årets Giro d'Italia, efter at han kom sikkert i mål. Jonathan Milan vandt den sidste etape i en massespurt i Rom. Der er inkluderet to matematiske opgaver relateret til Donald Trump, med specifikke beregninger, men uden løsninger.

I håndbold sejrede Aalborg Håndbold 30-29 over Skanderborg AGF i den første DM-finale, hvori Niklas Landin reddet en sejr med en strafferedning efter tidsudløb. I efteråret 2024 anholdt dansk politi den rumænske bandeleder Zeno Gugulan, der var internationalt efterlyst og erkendte i en britisk dokumentar at have stået bag store butikstyverier. AC Horsens er tilbage i den bedste fodboldrække efter en 1-0-sejr over Kolding, og ryker op sammen med Lyngby.

PSG sejrede over Arsenal i Champions League-finalen efter straffesparkskonkurrence og løftede trofæet for andet år i streg, men fejringen i Paris gik ikke helt efter plan. Omkring 900 børn fra Hjørring kommunes 4. -5. klasser konkurrerede om at holde åbningstalen på Naturmødet i Hirtshals, og tre børn fra 5. klasse på Bjergby Skole vandt med et usædvanligt budskab. Jonas Vingegaard sikrede også sin samlede sejr i Giro d'Italia ved at vinde 20. etape.

Der er sket en mere end fordobling i domme mod rumænere for indbrud og tyveri i Danmark siden 2020, hvilket gør Rumænien til det land med flest dømte udlændinge for sådanne forbrydelser. I kvindeligaen var NFH foran hele kampen, men personlige fejl og et mål i sidste sekund af Emma Lindqvist gav Ikast sejren og sikrede dem en tredje kamp om bronzemedaljerne





tv2nyhederne / 🏆 17. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Regine Mai Mount Everest Ny Regering Mette Frederiksen Michelinstjerne Giro D'italia Jonas Vingegaard Champions League Aalborg Håndbold Indbrud Rumænien AC Horsens

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Helt ny måling: Regering står til 47 procentIkke meget har rykket sig siden folketingsvalget for de fire partier, som snart ventes at danne regering.

Read more »

Kongelig undersøger Mette Frederiksen på vej til OdenseKong Frederik modtager fungerende statsminister Mette Frederiksen i Odense, hvor hun vil meddele kongen om at danne en regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale.

Read more »

Mette Frederiksen kan danne ny regering: SSFMR-regering på vejEfter rekordlang tid er der nu løsning på regeringsdannelsen. Socialdemokratisk leder Mette Frederiksen har haft møde med kongen og kan danne regering sammen med SF, Radikale og Moderaterne. Det bliver en tredje periode som statsminister for Frederiksen, hvilket sikrer hende en plads helt fremme i den socialdemokratiske partihistorie. Regeringen skal præsenteres onsdag, og ministre udpeges samme dag. Det er et historisk svært valg for Socialdemokratiet, der nu har generobret statsministerposten.

Read more »

Ny koalitionsregering dannet efter rekordlange forhandlingerMette Frederiksen meddeler, at Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre kan danne regering. Fokus på klima, velfærd og økonomi i det kommende grundlag.

Read more »