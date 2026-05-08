The Russian president administration is actively developing a new narrative to end the current conflict. Internal documents warn of the need for a total transition to a war economy and massive tax hikes if the aggressive pace continues. A presentation circulated among top officials offered a blunt assessment of the military situation. To sell this sudden peace plan, the Kremlin will drastically change its original military goals. The propaganda network will completely stop talking about capturing the Ukrainian capital or replacing its government. Embassies will simply claim that the capture of the capital was never part of the original military plan. To silence radical bloggers, the administration plans an organized 'emotional transformation', while threatening dissidents with strict criminal charges to discredit the military. The administration plans to send veterans to reconstruction projects or assign them to the African Corps to keep them busy and distracted. For ordinary citizens, the government aims to offer a temporary 'controlled relaxation' in cultural censorship. The Moscow Times writes that this could include bringing political humor back to television, while strict internet restrictions remain active. Despite these secret diplomatic plans, violence remains incredibly intense on the ground. Russian forces fired over 100 drones and three missiles across several regions on May 6th. The Ukrainian air force confirmed that the massive airstrike took place during a planned period of silence. Ukraine's foreign minister, Andriy Sybiha, strongly condemned the violent attack on a holy day.

Regeringsforhandlingerne spidser til: Denne partileder risikerer at stå tilbage som den helt store taberDen russiske præsidentadministration udvikler aktivt en ny fortælling for at afslutte den nuværende konflikt.

Interne dokumenter advarer om, at fortsættelse af det aggressive tempo ville kræve en total overgang til en krigsøkonomi og massive skattestigninger. En præsentation, der cirkulerede blandt topembedsmænd, tilbød en ligefrem vurdering af den militære situation. For at sælge denne pludselige fredsplan vil Kreml drastisk ændre sine oprindelige militære mål. Propagandanetværk vil fuldstændig stoppe med at tale om at indtage den ukrainske hovedstad eller erstatte dens regering.

Embedsmænd vil simpelthen hævde, at indtagelsen af hovedstaden aldrig var en del af den oprindelige militære plan. For at bringe radikale bloggere til tavshed planlægger administrationen en organiseret ‘emotionel transformation’, samtidig med at de truer dissidenter med strenge strafferetlige anklager for at miskreditere militæret. Administrationen planlægger at sende veteraner væk til genopbygningsprojekter eller tildele dem til Afrikakorpset for at holde dem beskæftigede og distraherede. For almindelige borgere agter regeringen at tilbyde en midlertidig ‘kontrolleret optøning’ i den kulturelle censur.

The Moscow Times skriver, at dette kan omfatte at bringe politisk humor tilbage til fjernsynet, samtidig med at strenge internetforbud holdes aktive. På trods af disse hemmelige diplomatiske planer forbliver volden på jorden utrolig intens. Russiske styrker affyrede over 100 droner og tre missiler på tværs af flere regioner den 6. maj. Det ukrainske luftvåben bekræftede, at det massive luftangreb fandt sted under en planlagt periode med stilhed.

Ukraines udenrigsminister Andrii Sybiha fordømte kraftigt det voldelige helligdagsangreb.





