Regeringsforhandlinger: Vejen til en ny regering ser fortsat usikker ud

Efter Folketingsvalget er regeringsforhandlingerne i fuld gang, men enighed lader vente på sig. Kampen om at danne en ny regering er præget af udfordringer, strategiske manøvrer og manglende gennembrud. Spørgsmålet er, om Danmark står overfor endnu længere regeringsforhandlinger, eller om der er en løsning i horisonten.

Lars Løkke Rasmussen (M) og Mette Frederiksen (S), efter at det nyvalgte Folketing holder første møde på Christiansborg i København, fredag den 10. april 2026. Uger er gået, siden partiledere har brugt tid på at pendle mellem Statsministeriet og Marienborg for at sætte sig ved forhandlingsbordet med Mette Frederiksen . Det har været en tid præget af forhandlinger, og selvom der tilsyneladende er blevet gået igennem hele følelsesregisteret, er vi reelt ikke kommet meget tættere på en ny regering. Det er en nedslående kendsgerning for dem, der håber på en hurtig løsning.

Troels Lund Poulsen ser to muligheder for Venstre, mens baglandet peger på en tredjeparti-løsning. I hvert fald har han for en stund fået de to blå partier med til forhandlingsbordet igen. Venstre oplevede sit dårligste valg i partiets historie efter en valgperiode i en Mette Frederiksen-ledet regering. Mandag gjorde Troels Lund Poulsen det klart, at hvis Venstre skal gentage manøvren, skal en ny regering føre endnu mere blå politik end SVM gjorde – med fokus på flere skattelettelser og reformer.

Socialdemokratiet, der også oplevede sit dårligste valg i over 100 år, gik til valg på rød politik, herunder formueskat og en udvidelse af Arne-pensionen. Hvis Mette Frederiksen nu accepterer mere blå politik, risikerer hun at miste vælgere til især SF. Konservative er ikke nødvendigvis afvisende over for at gå i regering med Mette Frederiksen, men det ser ud til, at de kun vil være med, hvis Venstre også er med. En regering bestående af Socialdemokratiet, Moderaterne og venstrefløjen er den første mulighed, Mette Frederiksen har forsøgt sig med. Selvom Venstre og Konservative nu er med ved forhandlingsbordet, ville det ikke være en stor overraskelse, hvis dét spor ender blindt, og det igen bliver den rød-lilla konstellation, der ser ud til at være mest farbar.

Moderaterne gik til valg på at danne en regering uafhængigt af de politiske fløje, og Lars Løkke Rasmussen spilder ikke en chance for at understrege, at han ikke vil være afhængig af Enhedslistens hovedbestyrelse. Hvis Moderaterne alligevel ender med at indgå i en rød-lilla regering med Enhedslisten som parlamentarisk grundlag, er det vigtigt for Lars Løkke Rasmussen at vise, at han har forsøgt at undgå det, og at det er en sidste udvej. Derfor er det heller ikke overraskende, at han fredag udstedte et ultimatum om at få Venstre og Det Konservative Folkeparti med til forhandlingsbordet. Det er et forventeligt drama, hvor det bestemt ikke er utænkeligt, at resultatet bliver det samme, og at det igen bliver den rød-lilla regering, Mette Frederiksen vil forsøge at danne.

Ved valgnatten for tre uger siden virkede svaret på spørgsmålet mere åbent end i dag. Dengang havde partierne i blå blok flertal sammen med Moderaterne. Men især to forhold gør, at det ikke ser ud til at kunne bruges til at få en anden statsminister end Mette Frederiksen. For det første tyder intet på, at Dansk Folkeparti og Moderaterne kommer til at begrave stridsøksen. DF-formand Morten Messerschmidt fastholder løfterne fra valgkampen om, at hans parti ikke kan lægge mandater til en regering, hvor Løkke er med. For det andet har blå blok ikke længere flertal. Borgernes Parti har mistet to mandater og Liberal Alliance ét, og dermed er der kun 88 mandater hos de blå partier og Moderaterne. Et eventuelt samarbejde mellem dem er i sig selv ikke længere nok til at vippe Mette Frederiksen af pinden.

I princippet er der ingen grænse for, hvor længe regeringsforhandlingerne kan vare, bortset fra at grundloven fastslår, at der skal være folketingsvalg igen om senest knap fire år. Men på et tidspunkt, hvis forhandlingerne fortsat er helt fastlåste, må vi formode, at Mette Frederiksen kører til kongen og meddeler, at hun ikke i øjeblikket kan se en vej til at danne regering. I så fald skal der en ny kongerunde til. Dét er vi dog slet ikke på nuværende tidspunkt, og vores indtryk er, at Mette Frederiksen længe endnu vil forsøge at holde gang i forhandlingerne med hende for bordenden.

Efter valget i 2022 tog det seks uger at nå til enighed om at danne SVM-regeringen. Det er de hidtil længste regeringsforhandlinger i Danmarkshistorien. Men den rekord kan meget vel blive slået denne gang. Der har før været langstrakte og vanskelige regeringsforhandlinger, men det er aldrig sket, at politikerne har givet op og ikke har kunnet danne en regering efter et folketingsvalg.





