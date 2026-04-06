Regeringsforhandlinger genoptages, Venstre-formand opereret, og FCK triumferer

Nyhederne omfatter genoptagelsen af regeringsforhandlinger, en operation af Venstres formand, en måling om mandatfordeling, familiedrama, vejrudsigten, manglende svømmetilbud og resultater fra fodbold og håndbold.

Statsminister Mette Frederiksen har indkaldt til regeringsforhandlinger, der genoptages mandag eftermiddag på Marienborg, ifølge Socialdemokratiet. Forhandlingerne har ligget stille hen over påsken, og møderne fortsætter tirsdag i Statsministeriet. Venstres formand, Troels Lund Poulsen , er blevet akut opereret for en øjensygdom og vil derfor ikke deltage i forhandlingerne. En ny måling viser, at et flertal af danskerne mener, at et mandat i Folketinget skal tilhøre partiet frem for politikeren.

Målingen kommer efter eksklusionen af to folketingsmedlemmer fra Liberal Alliance og Borgernes Parti, som nu fortsætter som løsgængere. Poul Haubjerg fra Herning og hans hustru Zheng Hong, bosat i Kina, har fået afslag på familiesammenføring, og de forventes at fejre kobberbryllup 12.000 kilometer fra hinanden. 2. påskedag byder på blæsende vejr med jævn til hård vind og enkelte byger. Temperaturen forventes at ligge omkring 8 grader. Natten bliver tør og klar med temperaturer mellem 1 og 5 grader, og vinden aftager. Anja Beier fra Herning søger et svømmehold til sin søn Nohr, som har infantil autisme, men har svært ved at finde et passende tilbud i kommunen. Silkeborgs cheftræner, Kent Nielsen, udtrykker stor skuffelse efter et 7-0 nederlag til FC København. GOG's håndboldherrer kæmpede sig til en sejr i slutspillet over Skjern, og topper nu gruppen. FC København vandt overbevisende over Silkeborg med 7-0 i Superligaen under ny træner Bo Svensson. Sejren bringer FCK til tops i nedrykningsspillet efter en periode med dårlige resultater





