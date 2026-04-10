Regeringsforhandlinger fortsætter: Mette Frederiksen søger bred løsning

Forhandlingerne om en ny regering fortsætter fredag den 10. april i Statsministeriet. Mette Frederiksen og partierne fra rød blok og Moderaterne fortsætter forhandlingerne i et forsøg på at danne en ny regering. Lars Løkke Rasmussen udtrykker skepsis over for en rød regering.

Regeringsforhandlinger ne fortsætter fredag. Det bekræftes af Socialdemokratiet i en pressemeddelelse til Ritzau. På vegne af kongelig undersøger Mette Frederiksen oplyses, at forhandlingerne om dannelsen af en ny regering fortsætter fredag den 10. april i Statsministeriet. Det er et nyt skridt i bestræbelserne på at danne en ny regering efter valget. Forhandlingerne ventes at involvere partier fra den røde blok, herunder SF, De Radikale, Enhedslisten og Alternativet, samt Moderaterne .

Socialdemokratiet kan ikke oplyse, om partierne vil ankomme hver for sig eller i fællesskab. Tidligere på ugen, tirsdag, deltog Alternativet, Enhedslisten og Moderaterne i regeringsforhandlinger i Statsministeriet med Mette Frederiksen. Efter fire timers forhandlinger udtrykte Moderaternes leder, Lars Løkke Rasmussen, skepsis over for muligheden for en rød regering. Han bemærkede, at det stadig ser vanskeligt ud. Løkke udtrykte bekymring over for en rød regering og understregede behovet for garantier for en politik, der vil gøre Danmark rigere og øge arbejdsudbuddet. Mette Frederiksen har siden valget arbejdet på at etablere en regering bestående af Socialdemokratiet, SF og De Radikale. Da disse tre partier ikke har flertal alene, er støtte fra andre partier afgørende. Regeringsforhandlingerne har primært fokuseret på Alternativet, Enhedslisten og Moderaterne. Løkke og Moderaterne har en afgørende rolle i disse forhandlinger. Løkke oplyste allerede tirsdag, at Moderaterne ville deltage i yderligere forhandlinger fredag. Han opfordrede også Venstre og De Konservative til at træde i karakter. Løkke understregede ønsket om en bred regering hen over midten. Venstre og De Konservative har indtil videre kun været indkaldt til indledende forhandlinger efter valget. Det er tydeligt, at forhandlingerne er komplekse, og at der er forskellige politiske prioriteter, der skal tages hensyn til for at nå til enighed om en regeringsdannelse. Den fortsatte dialog mellem partierne er afgørende for at finde en løsning, der kan sikre stabilitet og fremgang for Danmark. Det er vigtigt at understrege, at forhandlingerne er i gang, og at der er forskellige scenarier i spil. Alle partier arbejder aktivt på at finde den bedste løsning for Danmark. Udover de formelle forhandlinger foregår der også bag kulisserne mange drøftelser og sonderinger for at finde fælles fodslag. Det er i denne proces, at man forsøger at afstemme forskellige synspunkter og kompromisløsninger. Det er ikke blot en teknisk proces, men også en politisk proces, hvor partierne skal finde hinanden på vigtige spørgsmål. Der er stor interesse for disse forhandlinger, da udfaldet af dem vil afgøre, hvilken retning Danmark vil bevæge sig i de kommende år. Derfor er det afgørende, at man følger udviklingen nøje og er opmærksom på de forskellige udmeldinger fra partierne. Der er ingen tvivl om, at der er stor forventning til, at der snart kan præsenteres en løsning, der kan sikre en stabil regering





