Regeringens skatteudspil: Pensionister og højtlønnede får største gevinster

Ifølge en ny analyse fra Cepos vil regeringens planlagte skatteomlægning føre til årlige besparelser for alle familietyper, men især pensionister og højtlønnede. En arbejderfamilie sparer ifølge modellen 8.700 kroner, mens et pensionistpar får 21.300 kroner i lommerne. Størstedelen af gevinsten kommer fra lavere momsen på fødevarer, mens fastfrysning af fradrag og beløbsgrænser vil medføre højere indkomstskat for alle.

Regeringens nye skatteudspil indebærer en omfattende skattereform, som vil påvirke danskernes private økonomi på vidt forskellige måder, afhængigt af familietype og indkomst. Modellen, der anvendes for at vurdere effekterne, beskriver en række fiktive, men repræsentative husstande i Danmark.

Ifølge analysen fra tænketanken Cepos vil en typisk arbejderfamilie spare omkring 8.700 kroner om året, mens et pensionistpar forventer en årlig besparelse på 21.300 kroner. Den højeste absoluge besparelse går til højtlønnede og pensionister, mens alle familietyper ifølge cheføkonom Mia Amalie Holstein i Cepos overordnet set vinder på omlægningen. En væsentlig del af gevinsten stammer fra den planlagte sänkning af momsen på fødevarer, herunder fuldstændig afskaffelse af momsen på frugt og grønt samt en halvering på alle andre fødevarer.

Modsat vil alle husstande skulle betale mere i indkomstskat, fordi regeringen planlægger at fastfryse fradrag og beløbsgrænser i to år, hvilket fører til en skattestigning. Sammenfattende formålet med reformen er at gøre skattesystemet enklere og mere forudsigeligt, samtidig med at den sigter mod at stimulere forbrug og styrke den private økonomi, selv om effekterne varierer kraftigt mellem forskellige groups.

Den politiske debat om fordele og ulemper ved de specifikke tiltag vil formentlig være intens, da reformen kombinerer både lettelser og skattestigninger i én pakke





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