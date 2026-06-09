Regeringens nye strukturreform undergraver Danmarks digitale Fremtid

Regeringens beslutning om at inkorporere Digitaliseringsministeriet under Forsknings- og Uddannelsesministeriet har udløst bekymring blandt eksperter og brancheorganisationer. Mens EU styrker sin indsats for cybersikkerhed og digital uafhængighed, sends der et uheldigt signal fra Danmark, lyder kritikken. Denne ændring风险管理 potentialet for, at digitaliseringens strategiske vigtighed bliver nedprioriteret og at Danmark mister sin konkurrencefordel i en digitaliseret verden. Læs med om de brede konsekvenser og hvorfor en separat digitaliseringsdepartement er afgørende for nations sikkerhed og økonomiske velstand.

Regeringens beslutning om at indlemme Digitaliseringsministeriet under forskning og uddannelse sender et uheldigt signal. Mens EU ruster sig med cybersikkerhed og digital suverænitet , nedgraderer vi det herhjemme til en akademisk dagsorden, skriver Jens Monrad, stifter og chefrådgiver hos Arx Insight.

Digitalisering lægges nu sammen med forsknings- og uddannelsesområdet under én minister, Christina Egelund. Den afgående digitaliseringsminister, Caroline Stage, lagde ikke skjul på sin utilfredshed med beslutningen, som hun betegner som en tilbagevendt til en mere traditionel opdeling. Ifølge hende undergraver det Danmarks position som en førende nation i digital transformation. I lyset af, at EU lancerer strategier for at styrke cyber-sikkerhed og øge digital uafhængighed, virker den danske beslutning som et modsat skridt.

Det er en bekymring, der deles mange steder i erhvervslivet og i tech-sektoren. Man spørger, om Danmark nu risiko for at miste momentum i et område, hvor vi ellers har været foregangslande. Digitaliseringsområdet er ikke blot et spørgsmål om teknologiske fremskridt, men en helt central del af vores samfundsøkonomi og konkurrenceevne. At lægge det under et ministerium, der primært fokuserer på forskning og uddannelse, kan få uheldige følger for den praktiske og strategiske udvikling.

Det sender et signal om, at digitalisering først og fremmest er en akademisk udfordring snarere end en Samfundsomfattende transformation med økonomiske og sikkerhedsmæssige implikationer. Denne omorganisation kan resultere i, at separat digitaliseringspolitik og -fokus bliver uskarp, i en tid hvor координиering og klar retning er afgørende. Desuden er der risiko for, at ressourcer og opmærksomhed spredes, når et specifikt ministerium ophører.

Historisk set har Digitaliseringsstyrelsen og de underliggende myndigheder, som Danmarks Statistik og CPR-kontoret, spillet en vigtig rolle for den danske forvaltning og registrering. Der er fare for, at deres drifts- og udviklingsopgaver bliver underordnet andre politiske prioriteringer. I en globaliseret verden, hvor data og digital infrastruktur er strategiske aktiver, er en klar og leverevne styring nødvendig.

Den beslutning, der nu er truffen, efterlyser en mere stærk og selvstændig digitaliseringsdepartement, som kan agere som en kraftfuld samordner på tværs af alle ministerier. Uden en sådan centraliseret myndighed er det sværere at sikre en sammenhængende digital politick og at håndtere de komplekse udfordringer inden for cybersikkerhed, datahåndtering og offentlig digital tjenesten. Mens lande som Tyskland, Frankrig og Holland har opretholdt eller endda styrket deres fokus på digital suverænitet, risikerer Danmark at blive tilbage.

Dette er et tidspunkt, hvor vi har brug for at investere mere, ikke mindre, i Digitaliseringsindsatsen. Regeringens beslutning er derfor en skuffelse for mange, der har set potentialet i en stærk digital strategi. Det er en udfordring for kommende minister, Christina Egelund, at sikre, at digitaliseringens dagsorden ikke bliver overskygget af andreprioriteringer under forsknings- og uddannelsesområdet. Det kræver en bevidst og aktiv indsats for at pleje og udvikle den eksisterende kompetence og kapacitet.

Samfundet har brug for en tydelig stemme, der kan tale digital transformationens sag på højeste politiske niveau. Uden den bliver vi mere sårbare over for de teknologiske udviklinger, der former vores fremtid





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