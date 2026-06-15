Regeringens nye forslag giver pendlere skattelettelse og får ros fra egen række

Regeringens forslag om at forhøje befordringsfradraget vil give mere end en million pendlere en gennemsnitlig årlig skattelettelse på op til 2400 kroner. Samtidig får udspillet om asbestudtag en overraskende støtte fra en Venstre-borgmester, og politiet jagter en voldshandlende røver i Silkeborg. Læs også om trafikproblemer, brandberedskab, Stanley Cup-feiring og en storslået tyveri.

Pendlere i Region Midtjylland og resten af Danmark får gennemsnitligt mellem 2200 og 2400 kroner i årlig skattelettelse, hvis regeringens forslag om at forhøje befordringsfradraget bliver vedtaget.

På landsplan omfatter forslaget mere end en million pendlere, og det beskrives som en håndsrækning til dem, der er hårdest ramt af stigende benzin- og dieselpriser, men det gælder også elbilister og brugere af offentlig transport. I samme debatprogram roser en Venstre-borgmester overraskende regeringens forslag om at gøre det nemmere for private at udtage asbest selv, hvis de gennemfører et kursus. Han mener, at en sådan model er nødvendig for at håndtere de mindre tagarbejder på en smidig måde.

Politiet i Silkeborg efterlyser en 35-45-årig, muskuløs mand med brændt hud og langt, gråt skæg, der mandag aften stoppede en 27-årig mand ved en ladestander og røvede ham for taske, solbriller og armbåndsur. Gerningsmanden var iført et lysegråt joggingsæt. I Nærheden af Silkeborg har beboere på Allingevej i Nisset problemer med trafik, der kører med for høj fart gennem et skarpt sving.

Midtjysk Brand & Redning styrker døgnberedskabet i Viborg og Silkeborg fra to til seks brandfolk for at forbedre responstiden og håndtere nye trusler. En legehus i en park blev fundet med små stykker knækket, farverigt plastik på gulvet, efter at dagplejere var der med børn. Den tidligere Herning Blue Fox-spiller Frederik Andersen har vundet Stanley Cup med Carolina Hurricanes, og trofæet skal nu sendes til hans barndomsklub, Herning Blue Fox, i august.

Endelig blev tyvene på to minutter filmet, da de stjal tre designerstole til en værdi af 74.000 kroner fra Villumsens Bolighus i Vemb. De havde peget på stolene, før de bragte en stor blomsterkrukke ind gennem butiksruden, hvilket vækkede ejeren, der bor over butikken





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