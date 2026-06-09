Regeringens kapitalpakke skal sætte gang i dansk iværksætteri og børsnoteringer

Danmarks nye politiske tiltag gør aktiesparekontoen mere attraktiv, hæver beskatningsgrænsen og åbner for større risikovillig kapital, så små virksomheder som Bar Djus kan vokse via børsen. Samtidig kritiseres Danmarks faldende antal børsnoterede i forhold til Sverige.

Danmark står over for en væsentlig udfordring, når det gælder kapital til nye virksomheder. På tirsdag formiddag trykkede Daniel Szylit på knappen, der sendte hans fremadstormende virksomhed Bar Djus på børsen.

Noteringen på First North markerer den første nye virksomhed på den svenske vækstbørs siden 2022, og den følger kun få ugers siden, hvor Biomar blev noteret på Nasdaq‑København. Begge sager illustrerer, hvordan danske iværksættere søger nye veje til at skaffe den risikovillige kapital, der er afgørende for vækst. Ifølge Mikael Bak, administrerende direktør i Dansk Aktionærforening, er der et kritisk behov for mere ambitiøst iværksætteri i Danmark, og det starter med tilgængelig kapital fra investorer, der tør påtage sig risiko.

Carsten Borring, der leder børsnoteringer på Nasdaq‑København, peger på, at mange små virksomheder har svært ved at låne i de traditionelle bankkanaler. Børsnoteringen fungerer derfor som en bro til risikokapitalister, som kan tilføre de nødvendige midler til at ansætte flere medarbejdere, udvikle produkter og erobre nye markeder. Regeringen har i sit nye grundlag lagt ud, at de vil gøre det mere attraktivt at investere i danske aktier.

Blandt andet vil maksimumsloftet for aktiesparekontoen blive hævet fra 174.200 kroner til 500.000 kroner, hvilket giver private investorer mulighed for at placere større summer under skattemæssige favoriseringer. På samme tid undersøges muligheden for at ændre beskatningsreglen, så kun realiserede gevinster beskattes, i stedet for den nuværende lagerbeskatning, der opkræver skat hvert år, selvom investoren endnu ikke har solgt sine aktier.

Endvidere vil progressionsgrænsen for aktieindkomst blive hævet, så de første 110.000 kroner beskattes med 27 % i stedet for 42 %, mens den øvre grænse først træder i kraft i 2026. Skatte‑ og vækstminister Jakob Engel‑Schmidt (M) understreger, at disse tiltag skal sikre, at risikovillig kapital strømmer ind i danske virksomheder og styrker den nationale børs. Tallene taler for sig selv: I Sverige er antallet af børsnoterede virksomheder steget markant de sidste to årtier, mens Danmark har oplevet et fald.

For at vende denne tendens kræves både politisk vilje og en mere dynamisk kapitalstruktur, så innovative startup‑virksomheder kan vokse fra idé til global spiller. Sammenfattende viser de seneste børsnoteringer, regeringens reformforslag og de faglige udmeldinger fra aktørerne i erhvervslivet, at Danmark er på vej mod et mere investorvenligt miljø, hvor risikokapital kan spille en større rolle i at løfte danske virksomheder ind på den internationale scene





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Børsnotering Risikokapital Aktiesparekonto Iv​​Ærksætteri Skattepolitik

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