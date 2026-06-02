Regeringens grundlag: Vindere og tabere i danskernes privatøkonomi

Regeringsgrundlaget præsenteret af den nye regering giver skattelettelser til de rigeste, mens lavindkomstgrupper får glæde af lavere fødevaremoms og billigere transport. Unge, pensionister og børnefamilier er blandt vinderne, mens arvinger til store formuer og personer med høj gæld taber.

Tirsdag præsenterede Mette Frederiksen (S), Pia Olsen Dyhr (SF), Lars Løkke Rasmussen (M) og Martin Lidegaard (RV) regeringsgrundlaget for en ny regering. På et pressemøde lød det fra Moderaternes politiske leder, Lars Løkke Rasmussen, at alle kan få noget, men ingen kan få alt.

Denne udtalelse refererede til partiernes forhandlinger, men den gælder også for danskerne. Ifølge Camilla Schjølin Poulsen, privatøkonom ved PFA, er der nogen, der får mere ud af regeringsgrundlaget end andre. Hun giver sin vurdering af, hvem der er de største vindere og tabere, når det kommer til danskernes privatøkonomi. De største vindere findes blandt dem, der tjener mest.

Skattelettelserne, især fjernelse af toptopskatten, vil tilgodese de højeste indkomster. Ophævelsen af mellemskatten gavner alle, der tjener over cirka 640.000 kroner årligt efter arbejdsmarkedsbidrag. Dem, der tjener mindst, får mest ud af ændringerne i fødevaremomsen. Afgiftslettelsen er noget af det, der batter mest for indkomstgrupper med begrænsede midler, og det vil give en mærkbar besparelse i hverdagen.

Unge mennesker nyder godt af både fødevaremomsen og gratis transport; en enlig på SU-budget med et fritidsjob sparer omkring 4.000 kroner om året på fødevaremoms. Folkepensionister med lavest indkomst får 1.000 kroner ekstra om måneden før skat, og dem på Arne-pension får et markant løft på 3.000 kroner månedligt før skat. Børnefamilier med to børn, hvor begge forældre tjener under mellemskatten, mærker godt af ændringer i fødevaremoms og billigere transport.

Progressionsgrænsen for aktieskat hæves, hvilket giver en besparelse på 3.000 kroner årligt for dem med en aktieindkomst på 100.000 kroner. Selvstændige erhvervsdrivende får glæde af nedsættelsen af selskabsskatten og den øgede aktieprogressionsgrænse. På tabersiden står danskere, der efterlader store arvebeløb. Bundfradraget i arveafgiften øges, men på arv over 10 millioner kroner kommer en ekstra boafgift på 15 procent.

Det vil få mange formuende til at overveje at bruge flere penge, mens de lever, i stedet for at lade børnene arve store summer. Desuden rammes personer med høje renteudgifter, da skattefradraget for renteudgifter over 150.000 kroner per person fjernes. Samtidig vil alle opleve et skattemæssigt tab de kommende to år, fordi beløbsgrænserne i skattelovgivningen fastfryses. Det betyder, at personfradrag og topskattegrænser ikke reguleres med den sædvanlige inflation.

Alt i alt er der mange sejre, men detaljerne vil afgøre de endelige gevinster, understreger Camilla Schjølin Poulsen





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Regeringsgrundlag Skattelettelser Privatøkonomi Vindere Og Tabere Fødevaremoms

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