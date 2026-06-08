Regeringens fravær af ordet folkekirke skaber usikkerhed i kirkekredse

Den nye regering udelader udtrykket folkekirke i sit grundlag, og Kirkeministeriet flyttes under Sundhedsministeriet. Dette fører til bekymring i menigheder, især i Oddense, hvor en omfattende renovering af kirkens loft og bygning kræver betydelige midler og politisk støtte.

Flere medlemmer af det kirkelige samfund udtrykker bekymring over de nye signaler, som den nyvalgte regering sender i forhold til folkekirken. Det er tydeligt, at der er flere problemstillinger på spil, når man ser nærmere på det nyudformede regeringsgrundlag.

Ordet "folkekirke" er nemlig - til overraskelse for mange - ikke nævnt én eneste gang i det 77‑siders dokument, som den såkaldte firkløverregering har lagt frem. Det er en udvikling, der får ekko i kirkekredse, især i lyset af den historisk banebrydende beslutning om at placere Kirkeministeriet under Sundhedsministeriet. Dette skridt, der endnu en gang stiller kirkens rolle på spil, får flere til at spekulere i, om man begynder at se ned på kirkens betydning i samfundet.

Kirsten Kjær, menighedsrådsformand for flere kirker i Salling, herunder den ældgamle Oddense Kirke, beskriver den aktuelle situation som både udfordrende og håbefuld. Kirken står over for en omfattende renovering, der både omfatter udskiftning af et aldrende oliefyr, installation af ny elvarme og reparation af murværk. Selvom menighedsrådet har opnået grønt lys fra Viborg Stift til den første fase, er den mest kritiske opgave den store loftsrenovering.

Loftet i Oddense Kirke er berømt for sin kurvede struktur og de mange kalkmalerier, der hænger på flere hundrede år. En sådan restaurering kræver betydelige midler, som hverken menighedsrådet eller stiftet alene kan bære, og der vil derfor være behov for støtte fra fonde samt mulig politisk bistand fra Christiansborg. Den nye sundheds‑ og kirkeminister, Ida Auken (S), har i en samtale med Jyllands‑Posten understreget, at hun vil varetage begge poster med lige stor alvor.

Dette rejser spørgsmålet, om hun vil prioritere kirkens presserende behov på samme måde som sundhedssektoren, hvor der lige nu er mangel på både præster og praktiserende læger. Biskop Henrik Stubkjær i Viborg Stift udtrykker også en vis skuffelse over, at ordet "folkekirke" er udeladt, men han ser samtidig en mulighed for, at regeringen kan vise handling på et mere konkret niveau.

Han peger på, at mange middelalderkirker i Danmark står over for lignende vedligeholdelsesudfordringer som Oddense, og han håber derfor på en mere offensiv kirkepolitik, selvom den ikke er tydeligt afspejlet i grundlaget. Både biskoppen og menighedsrådsformanden ser frem til, at den kommende regering vil skabe rammer, der kan sikre, at historiske kirker får den nødvendige støtte til at bevare deres kulturarv for fremtidige generationer





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Folkekirke Kirkeministeriet Renovering Ida Auken Oddense Kirke

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